2020-02-09T13:26:39+03:00
Общество

Врачей будут учить сочувствию

Новый министр здравоохранения выступил на совете ректоров медицинских и фармацевтических вузов
Оксана КАЛЬНИНА
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Знать схемы лечения и умело применять их – в современно мире недостаточно, чтобы быть хорошим врачомЗнать схемы лечения и умело применять их – в современно мире недостаточно, чтобы быть хорошим врачомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Михаил Мурашко обратил внимание ректоров на вопросы качества и безопасности медицинской помощи. Увы, здесь еще поле непаханое для работы. По словам министра, только из-за неправильного использования местного анестетика лидокаина у нас в год погибает больше 25 человек.

- За последние пять лет мы только по этой причине потеряли около 80 человек. Каждый год при неправильном использовании каталок медицинских на скорой помощи гибнет минимум один-два человека, а в целом, ошибочные действия приводят к осложнениям при лечении у 70 тысяч пациентов, - привел цифры Михаил Мурашко.

Но знать схемы лечения и умело применять их – в современно мире недостаточно, чтобы быть хорошим врачом. Каждый из нас, побывавший в роли пациента или его родственника, знает: очень важно, как доктор общается с больным и его близкими. Умеет ли он объяснить свою методику, приободрить пациента, вселить уверенность в правильности лечения. А у нас зачастую доктора (особенно старой школы) пренебрегают ободряющими разговорами: мол, наше дело лечить, а не разговоры разговаривать. Между тем, в развитых странах студентов медвузов специально учат общению с пациентами и их родственниками. Теперь на эту проблему обратили внимание и у нас.

Михаил Мурашко на совете ректоров заметил, что молодым специалистам нередко сложно добиваться нормального взаимодействия с пациентом. И при подготовке врачей необходимо больше внимания уделять обучению навыкам плодотворного общения:

- Человек, приходящий в практическое здравоохранение, должен иметь способность к эмпатии (сочувствию – прим. Ред.) и эффективной коммуникации с пациентом,- подчеркнул министр.

Главной темой совета ректоров было, конечно, выполнение поставленных президентом страны задач по ликвидации дефицита врачей. Напомним, Владимир Путин как одну из мер предложил введение целевого набора в медицинские вузы, выпускники которых потом должны будут отработать определенное число лет в своем регионе:

- Минздрав России в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации и с реальной потребностью подготовил и направил в Министерство науки и высшего образования предложения по 100-процентному целевому приему уже в текущем году по 48 специальностям в ординатуре, - отчиталась заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Также она сообщила, что на специальности «лечебное дело» (70% целевого набота) и «педиатрию» (75%) Минздравом России также заявка сформирована .

ИСТОЧНИК KP.RU

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