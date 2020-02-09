2020-02-09T14:50:21+03:00
Политика

"Ху из миссис Поклонская?": Депутат Госдумы и "русская украинка" заказала тест ДНК

Экс-прокурор Крыма хочет выяснить свое происхождение
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
"Ху из миссис Поклонская?": Депутат Госдумы заказала тест на ДНК, сравнив себя с "русской украинкой""Ху из миссис Поклонская?": Депутат Госдумы заказала тест на ДНК, сравнив себя с "русской украинкой"Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своих соцсетях, что заказала тест на ДНК, чтобы выяснить свое происхождение.

По мнению экс-прокурора Крыма, которая во время телеэфира сравнила себя с "русской украинкой", у нее могут быть общие предки с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Эти слова вызвали бурную реакцию у гостей студии.

- В воздухе повис главный вопрос: «Ху из миссис Поклонская?» (ну, по национальности). Это исследование происхождения и генетических корней человека, - объяснила Поклонская.

Она заинтриговала своих подписчиков, заявив, что "скоро главная загадка будет раскрыта".

- Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? - иронизирует депутат ГД.

И, наконец, Поклонская отметила, что очень гордится своими предками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-прокурор Крыма Наталья Полонская заявила, что готова поехать послом России в Киев и не боится радикалов. Депутат ГД в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" дала рецепты, как установить мир в Украине.

ПОКЛОНСКАЯ: В политике неправильно думать по-прокурорски.Владимир Ворсобин подводит итоги года с одним из самых ярких депутатов Госдумы Натальей Поклонской. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супер-мини и бесконечно длинные ноги: опубликована полная версия «голливудской» фотосессии Поклонской

Политик доказала, что в первую очередь - она женщина, которая хочет чувствовать себя звездой (подробности) "Казенные земли разбазариваешь?": Поклонская сравнила Зеленского с героем советской комедии

По словам депутата Госдумы, президент Незалежной раздает "губернии" налево и направо" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон: О Боге, русских, семье и Госсовете в новой Конституции
Об этом и многом другом глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Эксперт: США себя нефтью не обеспечивают — и как же они обеспечат ею Белоруссию вместо России?!
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России прокомментировал «КП» заявление белорусского лидера о том, что российская сторона не выполняет обязательства по поставкам нефти
Сергей Степашин: В том, что из аварийного жилья переселили более миллиона человек, - огромная заслуга и Дмитрия Медведева
Экс-премьер, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ прокомментировал обозревателю "КП" Александру Гамову критику Счетной Палаты в адрес предыдущего правительства
Новости 24
Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человека
Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске
"Респект пилотам! Спасли человеческие жизни": Появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске
Не уступил дорогу: Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт
В Китае сообщили о завершении "коронавирусного" карантина на лайнере World Dream в Гонконге
"Ложная повестка дня": Пушков высмеял заявления Яблонского о претензиях Польши к РФ
В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим с РФ "из-за недостатка доверия"
США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса
Минприроды: В России впервые пересчитают всех белых медведей
Во всем виноват коронавирус: Бывший летчик рассказал, почему в КНР увольняют пилотов из РФ
Врач-онколог назвал продукт, который способствует развитию рака
"Плотный" ветер и осадки": В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло
Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек
Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям
"Ах эта свадьба": Эксперты назвали регионы РФ, где пары чаще всего заключают браки
В США начали рассматривать предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН
Экс-президент Польши раскритиковал требования Варшавы к РФ по репарациям
В США застрелили подростка во время прямого эфира в Facebook
У китайского коронавируса появилось временное название
В Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦ
Украинский МИД разочарован новой санкционной процедурой Совета Европы
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек
Трамп рассказал, почему уволил русскоговорящего сотрудника СНБ США
В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете
До горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирус
Умер актер из Star Trek Кевин Конуэй
Мамаев заявил, что его семью уже несколько месяцев преследует "невменяемая женщина"
Американских солдат обстреляли в Афганистане: есть пострадавшие