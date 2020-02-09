Бюллетень в руки – чернила на палец: как выбирают новый парламент в Азербайджане

НЕ ДО ИКРЫ ТУТ

Эльчин Наврузов достал с прилавка банку черной икры размером с колесо детского велосипеда, открыл ее и подержал, перед вспышками камер. В банке один килограмм икры, она стоит 40 тысяч российских рублей.

Нас, российских журналистов, привезли на Центральный базар Баку, чтобы почувствовать атмосферу. Она оказалась почти такой же, как на любом российском рынке. Те же овощи и фрукты, похожие лица. А вот черной икры за столько денег в России уже давно не сыщешь.

- Вы про выборы приехали писать? – спрашивает Эльчин Наврузов. – Тогда так и пишите: мы будем голосовать за «Новый Азербайджан», партию нашего президента. Потому что он все правильно для народа делает. Он богатых взяточников прижимает, а народу дает заработать и кормить наши семьи. Если президенту понадобился новый Меджлис, я проголосую так, как надо.

В банке один килограмм икры, она стоит 40 тысяч российских рублейФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Вокруг собрались зеваки, многие тут же закивали. Эльчин рассказывал, что, владея палаткой на рынке зарабатывает 25-30 манат в день. Это около 1200 российских рублей. У него пятеро детей, так ему и самому не до черной икры. И тем не менее, жизнь медленно, но неумолимо налаживается.

Рядом кто-то кивал, кто-то мотал головой. Внезапно меня подхватил под локоть и увлек за собой какой-то высокий мужик с несколькими коробками хурмы на телеге.

- Ничего не налаживается, - как-то нервно начал он. – И выборов никаких нет, все депутаты давно назначены. Хорошо живут только коррупционеры, а мы перебиваемся. Вот, возьмите, это наш кандидат. Очень хороший человек, мы будем голосовать за него.

И он сунул мне календарик с фотографией. Я не знаю азербайджанского, даже имения кандидата не смог прочесть.

- А он тоже уже назначен? – спросил я кандидата.

Мужик замялся.

- Если нет, то с вашей точки зрения, ему ничего не светит...

- Ну как сказать, - произнес он. – Надежда все равно остается.

ОБНОВЛЕНИЕ СВЕРХУ

Парламентские выборы, которые проходят в Азербайджане 9 февраля, внеочередные. Предыдущий парламент «взял самоотвод» - распустился по собственной инициативе. Теперь в результате плебисцита должен появиться новый Милли Меджлис – молодой, энергичный, способный подвести под будущие реформы законодательную базу.

Это, так сказать, официальная версия. Если есть неофициальная, то знают ее единицы. Впрочем, не исключено, что две версии совпадают. Ведь реформы стране предстоят практически во всех сферах – в таможенном и налоговом регулировании, в образовании и здравоохранении, в сфере безопасности, ЖКХ, трудовых отношениях... Законы придется принимать много и быстро, предыдущий парламент оказался на это не способен.

Участки в воскресенье открылись с раннего утраФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- В прошлом Меджлисе у нас было 71 место, - говорит заместитель председателя правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов. - Это 61 процент. В этот раз намерены взять как минимум столько же. А может и больше. Опросы показывают, что наши кандидатов пользуются поддержкой людей. Мы выставили 123 кандидата – это обновленная команда. 23 члена партии, что были депутатами прошлого созыва, в этих выборах не участвуют. Кто-то в силу возраста, кто-то в силу слабых позиций в своем округе. 26 из наших кандидатов – женщины.

Вопрос о том, кто в будущем Милли Меджлисе будет играть вторую скрипку, не имеет смысла. Ответ – никто. На 125 кресел однопалатного Меджлиса претендуют 1314 кандидатов. То есть больше тысячи кандидатов не относятся к партии власти. 246 из них представляют 19 политических партий, а остальные – вольные соискатели депутатских полномочий. Мало кто сомневается, что «Новый Азербайджан» получит большинство голосов, а остальной состав будет настолько разношерстным, что не сможет формировать единую линию.

И все же столь пестрый состав кандидатов – рекорд в истории азербайджанских выборов. Раньше как минимум несколько партий демонстративно отказывались от участия, да и независимых кандидатов было на порядок меньше. В этот раз президент Ильхам Алиев специально выступил на телевидении, призвал молодых людей баллотироваться, идти во власть. Призыву последовали многие. В предвыборную гонку включилась даже старейшая оппозиционная партия «Мусават», которая предпочитала бойкотировать выборы все последние годы.

Главные оппозиционеры - «Национальный совет демократических сил Азербайджана» и «Партия Народного фронта» продолжили бойкот. Как уверяют многие наблюдатели, это скорее вынужденная позиция: участвуй эти партии в выборах, они могли набрать так мало голосов, что понесли бы слишком большие имиджевые потери.

Избирателей поначалу было немного, но к середине дня поток увеличилсяФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

«МЫ ТАК РЕШИЛИ»

Участки в воскресенье открылись с раннего утра. Мы объехали несколько, и везде наблюдали одну и ту же картину. Стол с членами участковой комиссии, кабинки, урны и куча наблюдателей. Избирателей поначалу было немного, но к середине дня поток увеличился. И в отличие от скептиков, многие по-настоящему верили, что эти выборы могут что-то решить для страны.

- Я знаю, многие говорят, что наш Милли Миджлис – это какой-то декоративный, ничего не решающий орган, - сказала Лейла Агаева, избиратель 23 окручга. – Ну так это значит, что его нужно заменить. У нас сейчас многие чиновники меняются, появляются молодые умные ребята. И я это только приветствую. Если у нас будет новый, молодой парламент, это будет очень здорово.

Каждого избирателя у дверей встречал дежурный с ультрафиолетовым сканеромФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Я тоже проголосую за молодежь, - говорит Сахиб Гасанов, не молодой уже человек. – Но я внимательно изучил кандидатов. Есть очень умные, энергичные парни, у которых есть достижения за плечами. А есть такие, у которых в графе «род деятельности» стоит «безработный». Ну и еще член такой-то партии. Ну кто за него будет голосовать?! Никто. И такие люди потом будут говорить, что правды в выборах нет и что результаты подтасованы.

Надо сказать, что с обвинениями в нарушениях выборного законодательства Азербайджан сталкивается постоянно. Хотя возможностей для фальсификаций здесь гораздо меньше, чем во многих других странах. Здесь, например, отказались от автоматизированного подсчета голосов – именно для того, чтобы избежать обвинений. Кроме того, здесь избирателям на дом, в руки, носят выборные повестки. И не отстанут, пока не вручат лично. Проголосовать можно, только предъявив такую повестку.

Есть еще одна мера, которая заинтересовала всех без исключения журналистов. Каждого избирателя у дверей встречал дежурный с ультрафиолетовым сканером. А вместе с бюллетенем для голосования каждому еще «пшикали» на пальчик невидимыми чернилами. Чернила не смываются – держатся около 24 часов. Их видно в ультрафиолете, вместе со сканером это гарантия, что второй раз вам проголосовать не удастся.

Я тоже попросил капнуть на палец. Действительно, через несколько часов они были на месте. Но даже такие меры вряд ли защитят Азербайджан от обвинений.

Чернила не смываются – держатся около 24 часов. Их видно в ультрафиолете, вместе со сканером это гарантия, что второй раз вам проголосовать не удастсяФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Я только что вернулся с парламентской ассамблеи Совета Европы, где разбирали итоги голосования в Белоруссии, - сказал депутат Госдумы, глава российской делегации наблюдателей Леонид Калашников. – И что же, на местах замечаний наблюдателей не было, пишут даже, что есть улучшения. А в итоговой резолюции - оценка неуд. «Как же так», - спрашиваю. «Ну вот, мы так решили», - говорят. Здесь мы объехали несколько участков, негативные отклики только по поводу плохой погоды. Выборы организованы прекрасно, замечаний нет. К сожалению, боюсь, здесь повторится та же история, что с Белоруссией. о, я уверен, потом найдутся повторится та же история, что с Белоруссией. И это будет большим разочарованием.