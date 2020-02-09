Эксперт объяснил, почему на самом деле в Казахстане пролилась кровь

43 человека были ранены, 10 погибли в массовых беспорядках на юге Казахстана. По данным МВД республики, толчком к столкновениям послужил дорожный конфликт в Кордайском районе Жамбыльской области, это юго-восток республики.

В ряде столкновений у села Масанчи в ночь на 8 февраля, в которых участвовало, по предварительным данным, около тысячи человек, были сожжены около 30 домов и несколько десятков машин. В регионе был введен режим ЧС. Около 40 человек задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «организация массовых беспорядков».

Президент республики Касым-Жомарт Токаев в Твиттере заявил, что «кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие — наше достояние, никто не вправе его подрывать...».

Вот как прокомментировал «КП» события в Казахстане специалист по азиатском региону Иван Ипполитов, эксперт Российского института стратегических исследований:

- В чем, все-таки, причина конфликта?

- Официальная позиция властей Казахстана такова: это бытовой конфликт, не межнациональный. Раздувать его никто не хочет. Речь идет о дунганах (тюркский народ, сунниты, проживающий на территории Киргизии, Узбекистана и южного Казахстана — ред.).

- Несколько тысяч их ушло в соседнюю Киргизию?

- Не могу ручаться за число ушедших, но фотоматериалы с пограничных переходов на казахстанско-киргизской границе я видел. Да, людей было много.

- У дунган прежде возникали какие-либо проблемы на юге Казахстана?

- В последние годы каких-то серьезных столкновений отмечено не было. Дунгане, вообще, довольно миролюбивый наряд. Но Жамбульская область Казахстана - она известна тем, что это не самый простой из регионов республики. Есть нехватка плодородных земель и доступных водных ресурсов. При том по уровню жизни населения — пожалуй, одна из беднейших в республике.

- То есть, некая натянутая пружина, обусловленная социальными факторами, там могла быть?

- Подобные точки в Средней Азии не единичны — ту же Ферганскую долину можно вспомнить. Но, например, когда возникает вопрос про трафик наркотиков — то там любят тишину, там конфликты, как правило, наружу не выливаются. А вот в случае перенаселенности территорий что-то подобное время от времени возникает.

- Позиция властей — верная, взвешенная?

- Глава государства, выступление которого я смотрел, он четко сказал — всем воздастся. Если участие в беспорядках, в подстрекательстве будет доказано — наказание последует. И важно, что обещано возмещение ущерба всем пострадавшим.

- Правильно ли, что тему межнационального напряжения, затронутого в ряде зарубежных СМИ, в Казахстане всерьез не обсуждают?

- Было сказано — бытовой конфликт. Такова позиция государства - ну вот и все.