Анекдоты: Когда летчик обращается к пассажирам по громкой связи, понимаешь, что почерк врачей - это не самая неразборчивая вещь на свете
«Замолаживает, однако!» - сказал ямщик и указал кнутом на хмурое небо.
Поручик Владимир Иванович Даль сильнее закутался в тулуп, достал записную книжку и записал в нее: «Замолаживает - быстро холодает».
Так родился первый толковый словарь русского языка.
- Замолаживает, - повторил ямщик и добавил: - Надо бы потолопиться, балин. Холошо бы до вечела доблаться. Но-о-о!
* * *
Урок в школе.
Учитель:
- Те, кто будет учиться на пятерки, попадут в рай, а кто на двойки и тройки - в ад.
Голос с задней парты:
- А что, живым окончить школу шансы есть?
* * *
Хроника происшествий.
Доверчивый юноша открыл дверь двум незнакомым молодым женщинам весьма сомнительного вида, да к тому же пьяным.
И не пожалел!
* * *
- Ты уже взрослый, и тебе пора задуматься о карьере.
- О каком карьере?
* * *
Мужчина-лайт должен построить скворечник, вырастить хомячка и посадить кактус.
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Урок для иностранцев. В русском языке слова «порядочная» и «непорядочная» являются синонимами, если их приправить еще одним - «сволочь».
ИСТОЧНИК KP.RU