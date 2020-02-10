Анекдоты: Когда летчик обращается к пассажирам по громкой связи, понимаешь, что почерк врачей - это не самая неразборчивая вещь на свете

«Замолаживает, однако!» - сказал ямщик и указал кнутом на хмурое небо.

Поручик Владимир Иванович Даль сильнее закутался в тулуп, достал записную книжку и записал в нее: «Замолаживает - быстро холодает».

Так родился первый толковый словарь русского языка.

- Замолаживает, - повторил ямщик и добавил: - Надо бы потолопиться, балин. Холошо бы до вечела доблаться. Но-о-о!

* * *

Урок в школе.

Учитель:

- Те, кто будет учиться на пятерки, попадут в рай, а кто на двойки и тройки - в ад.

Голос с задней парты:

- А что, живым окончить школу шансы есть?

* * *

Хроника происшествий.

Доверчивый юноша открыл дверь двум незнакомым молодым женщинам весьма сомнительного вида, да к тому же пьяным.

И не пожалел!

* * *

- Ты уже взрослый, и тебе пора задуматься о карьере.

- О каком карьере?

* * *

Мужчина-лайт должен построить скворечник, вырастить хомячка и посадить кактус.

* * *

Урок для иностранцев. В русском языке слова «порядочная» и «непорядочная» являются синонимами, если их приправить еще одним - «сволочь».