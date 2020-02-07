Барсеточники три километра удирали от полиции с опером на крыше.

Удивительную самоотверженность при задержании группу барсеточников проявил сотрудник уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Он запрыгнул на крышу иномарки, в которой сидели преступники и вцепился в нее мертвой хваткой. Бандиты пытались сбросить его на высокой скорости, совершая маневры. Но тщетно...

- Оперативниками была получена информация о двух местных жителях, промышляющих кражами из автомобилей, и организована засада в Ленинском районе города Иркутска. Поздним вечером молодые люди с помощью специального прибора отключили сигнализацию автомашины и забрали из нее сумку. Заметив сотрудников полиции, они попытались скрыться на своей машине.

Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства. На протяжении трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше, - комментирует кадры оперативной съемки официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759338" frameborder="0"></iframe> Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

К счастью, опер был не один: его коллеги для остановки преследуемого автомобиля применили табельное оружие. Повредив заднее колесо, они вынудили злоумышленников остановить автомобиль и задержали их.

Похищенная сумка, в которой находились банковские карты и ювелирные изделия была ими изъята. Преступников отправили под суд.