Почему Ильхам Алиев решил «перетряхнуть» свой парламент

- Я помню, ОБСЕ потребовала сделать так, чтобы избиратели опускали бюллетени в конвертах. Мы тогда пытались убедить их, что так опасность фальсификаций гораздо больше. Они уперлись, и мы пошли им на встречу, сделали. А через пару лет те же люди чуть ли не умоляли нас эти конверты убрать. Я сказал им тогда, что надо иногда слушать людей вокруг и не считать нас нацией фальсификаторов.

Эту историю председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов вспомнил, отвечая на вопрос о прозрачности воскресных выборов Милли Меджлис – азербайджанский парламент. На пресс-конференции собрались российские журналисты, знавшие об избирательной системе Азербайджана, мягко говоря, немного. Суть ответа товарища Панахова в том, что европейские структуры обложили выборы - мышь не проскользнет. Например, с 2005 года избирателям на руки наносятся невидимые чернила. Опустил бюллетень – промокни палец в «чернильнице». Смыть их невозможно, и, если выполнивший свой гражданский долг попытается проголосовать снова, ультрафиолетовый сканер его сразу выдаст.

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Мы не хотели вводить эту процедуру, она оскорбляет людей, - продолжает Мазахир Панахов. – Но ОБСЕ, Венецианская комиссия и другие организации подняли такой шум... В общем, мы согласились. Раз они считают, что судьба выборов зависит от этого пустяка, пусть будет так.

Выборы в азербайджанский парламент стали досрочными: 5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент и назначил новый плебисцит. Сделал он это по предложению самого парламента, точнее, правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), которая обладала в Меджлисе подавляющим большинством. Депутаты сами себя высекли, признали, что не соответствуют реформаторскому курсу президента и что парламенту нужна свежая кровь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Интрига еще и в том, что очередные выборы намечались на ноябрь этого года - всего через 10 месяцев. Зачем устраивать аврал, можно ведь и подождать! И поскольку Ильхам Алиев так и не назвал причины политического маневра, аналитики принялись строить версии, среди которых были и подготовка к реформе всей системы власти, и раскол в правящей парламентской фракции, и многое другое.

Однако когда о причинах роспуска Меджлиса мы спросили главу ЦИКа Азербайджана, он полностью поддержал тезис про свежую кровь.

- В том парламенте были люди, которые явно не поспевали за временем, - сказал Мазахир Панахов. – Вокруг уже в цифровой век, соцсети, а они не знают, как с компьютером обращаться. Как простой гражданин скажу: прошлый парламент совсем не производил впечатление дееспособного органа власти.

Лидер оппозиционной Партии демократических реформ Асим Моллазаде выразился еще жестче. Он был депутатом, баллотируется сейчас, так что знает все изнутри.

- В Меджлисе были настоящие динозавры, - говорит он. – У страны впереди масштабные реформы, которым необходима законодательная база. А мы законы принимали по несколько лет. Взять, к примеру, закон об образовании. Бывшие функционеры цеплялись за каждую букву, лишь бы удержать статус-кво. Дольше так продолжаться не могло.

Лидер Партии демократических реформ Асим Моллазаде.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Похоже, немало «динозавров» было и в правящей фракций. Ведь оппозиционные динозавры не очень влияли на процесс, их замены можно было и до ноября подождать. Так что, возможно, «перетряхивая» парламент, Ильхам Алиев целился прежде всего в своих. Как бы то ни было, а 75 из 125 выдвинутых правящей партией кандидатов – совершенно новые лица.

Предстоящее омоложение депутатского корпуса, по словам главы ЦИК, станет для Азербайджана событием чуть ли не историческим. И ажиотаж оно вызвало невиданный: на 125 депутатских кресла претендует 1321 кандидата.

- Больше, чем 10 человек на место, - говорит Мазахир Панахов. – Регистрация прошла очень гладко. В бюллетени вошли почти все, кто подал документы. Отказывали только тем, кому не могли не отказать. Например, если у человека были судимости за тяжкие преступления или двойное гражданство. Агитация шла в ускоренном темпе, ведь сроки поджимают. Вообще, у нас по избирательному кодексу по агитации есть ограничения. Например, не может агитировать кандидат, который не зарегистрировался. Но сейчас интернет так развился, что уследить невозможно... 5 декабря назначили выборы, а 6-го в сети уже полно роликов кандидатов. Мы решили на это внимания не обращать, пусть агитируют. Но будущему Меджлису придется и этот закон доработать.