Аэрофлот снова стал лучшим в области сервиса

Аэрофлот признан лучшим среди российских авиакомпаний в трех ключевых категориях: «Эконом-класс» на международных линиях и «Бизнес-класс» в сегменте международных и внутренних регулярных перевозок. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Она проходит ежегодно при поддержке и участии Минтранса России.

Skyway Service Award - отраслевая премия, которой награждаются российские и зарубежные авиакомпании за лучший сервис и клиентские программы. Она присуждается на базе открытого интернет-голосования пассажиров и учреждена Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Напомним, Аэрофлот получает премию в области сервиса не первый раз. Эти заслуги часто отмечают на мировом уровне. С 2016 года Аэрофлот регулярно подтверждает статус «четыре звезды» в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax за высокое качество сервиса. А в 2019 году была победа на европейском этапе World Travel Awards 2019 сразу в трех номинациях - «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом», а также «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».