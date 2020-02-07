"Да, меня заказали...": Пелагея перестала скрывать правду и выступила с заявлением

Певица Пелагея переживает не лучшие времена. После расставания с мужем Иваном Телегиным, по словам артистки, она столкнулась с чудовищной травлей со стороны недоброжелателей. Как заявила звезда, злоумышленники контролируют хоккеиста.

Певица Пелагея обратилась с заявлением к своим поклонникам. На такой шаг, как сообщила артистка, она вынуждена пойти после огромного потока негатива в свой адрес. Как выяснилось, звезда достаточно долго не живет с Иваном Телегиным. По ее словам, об этом знали многие.

"Мы давно решили с Иваном расстаться, восемь месяцев не живем вместе. Никаких противоречий у нас не было. Нам удалось сохранить добрые отношения", - поведала знаменитость в блоге.

Однако недавно она столкнулась с настоящей травлей. "Люди, которые инициировали травлю меня, заказали очередные вбросы. И теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. В частности, моей мамы, которая якобы участвовала в нашем разладе с мужем. Хотя я вам по секрету скажу, что моя мама была лучшей тещей, о которой только можно мечтать", - заверила певица.

pelageya_insta Пелагея заявила о травле

А потом заявила о том, что про нее полился поток лживой информации. Бесконечные анонимные источники в лице якобы "друзей семьи" и "свидетелей" рассказывали свои версии. "То, что происходит, - это заказ. Да, меня заказали... Чтобы довести меня до истерии, выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо", - констатировала Пелагея.

Более того, звезда знает, кто ее "заказал". "Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И, конечно же, самое важное для них - всем тем, что у него есть... Им нужны миллионы Ивана. Мне - не нужны", - поведала артистка.

Она заверила, что продолжает жить в другом настоящем, занимается дочкой и поправляет здоровье. "Меня этой травлей хотят сбить с ног, навязать неуверенность и нестабильность. И вот сейчас я заявляю - ничего не получится. Я давно живу жизнью, которую выбрала для себя. Всегда была такой, такой останусь. И я не буду участвовать в этих грязных войнушках. И на объявленную войну я просто не явлюсь", - резюмировала вокалистка.

Напомним, Пелагея заявила, что разводится с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным после слухов об измене мужа. Позже и сам спортсмен сообщил, что их история любви с певицей подошла к концу. По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий. Несколько лет ходят слухи, что Пелагея стала причиной того, что Телегин оставил беременную возлюбленную ради певицы. Сама артистка все инсинуации отвергала, говоря, что к моменту ее романа избранник был свободен.