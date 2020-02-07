Песков объяснил, почему Путин встречается с Лукашенко один на один

Президент России Владимир Путин сегодня был вынужден начать рабочую встречу с Александром Лукашенко без участия своей делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, замглавы министра экономразвития Михаил Бабич и журналисты президентского пула из-за непогоды не смогли приземлиться в Сочи, где были назначены переговоры. Их самолет после часового ожидания в небе над Сочи был вынужден приземлиться в Минеральных водах.

-На рабочем графике президента это не сказалось, глава государства проводит переговоры с Лукашенко, - рассказал журналистам Песков.

-То есть без Новака на переговорах можно обойтись? - спросили журналисты.

-Есть только один человек, без которого нельзя обойтись, - ответил Песков. - И вы его знаете!