2020-02-07T14:21:10+03:00
Политика

Песков объяснил, почему Путин встречается с Лукашенко один на один

Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах, объяснил пресс-секретарь
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ ТАССПресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Президент России Владимир Путин сегодня был вынужден начать рабочую встречу с Александром Лукашенко без участия своей делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, замглавы министра экономразвития Михаил Бабич и журналисты президентского пула из-за непогоды не смогли приземлиться в Сочи, где были назначены переговоры. Их самолет после часового ожидания в небе над Сочи был вынужден приземлиться в Минеральных водах.

-На рабочем графике президента это не сказалось, глава государства проводит переговоры с Лукашенко, - рассказал журналистам Песков.

-То есть без Новака на переговорах можно обойтись? - спросили журналисты.

-Есть только один человек, без которого нельзя обойтись, - ответил Песков. - И вы его знаете!

Песков объяснил, почему Путин встречается с Лукашенко один на один.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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