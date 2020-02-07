2020-02-07T14:32:54+03:00
Происшествия

"Полил растворителем, чирканул зажигалкой и спать пошел": москвич рассказал, как и зачем сжег машину соседки

Муж женщины сделал замечание буяну, а тот решил отомстить [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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32-летний поджигатель уже признал свою вину.32-летний поджигатель уже признал свою вину.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Крики, драка, пожар. Кажется, минувшую ночь жители многоэтажки на улице Азовской забудут еще не скоро. Все началось далеко за полночь. В одной из квартир музыка играла так громко, что в соседних квартирах стекла дрожали. На просьбы, сделать хоть немного тише, 32-летний москвич, который что-то бурно отмечал с друзьями, не реагировал. В итоге один из соседей не выдержал и заехал пьяному гуляке по шее.

Музыку выключили. Но уже через парку минут во дворе дома случился пожар. Полыхала машина жены смельчака, который пусть и силой, но приструнил шумного соседа. Пожарные быстро потушили легковушку. Но, судя по повреждениям, "Форд" уже не восстановить.

Поджигателя, как вы уже догадались, долго искать не пришлось. Им оказался тот самый шумный сосед.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

32-летний мужчина признал свою вину. Мы публикуем один из первых его допросов.

- Ранее были судимы?

- Да. Статья 228 УК РФ ( незаконное хранение наркотиков Ред.)

- Наказание отбывали?

- Был условный срок.

- Что произошло в ту ночь?

- Конфликт с соседом. Мы шумели, очень громко. Видимо, вывели его из себя. Он ударил меня, а я вот так вот сделал.

- А вы чем машину поджигали?

- Зажигалкой.

- А жидкость какая была?

- Простой растворитель. Взял бутылку, пошел на улицу и вылил на капот машины. Чирканул зажигалкой и все.

- Машина полностью сгорела?

- Я это не видел. Пошел домой и лег спать.

- В тот день алкоголь употребляли?

- Да. Выпивал.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Москвич рассказал, зачем сжег машину соседки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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