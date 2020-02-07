2020-02-07T14:34:23+03:00
Политика

«Закон о земле» удалось «заболтать»? Рада второй день рассматривает скандальный проект

Оппозиция внесла 4018 поправок, за вчера успели рассмотреть лишь 184 [обновляется]
Дмитрий СТЕШИН
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Полицейское оцепление у стен Верховной рады, где митингуют противники нового закона.Полицейское оцепление у стен Верховной рады, где митингуют противники нового закона.Фото: REUTERS
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Депутаты Рады продолжили рассмотрение поправок к скандальному "закону о земле". Оппозиция внесла 4018 поправок, за вчерашний день удалось рассмотреть лишь 184.

Пропрезидентская партия «Слуга народа», внесшая этот закон в Раду на рассмотрение, уже признает, что с наскока его не протащить и не принять. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

- Мы вчера считали так: примерно от 3 до 5 пленарных недель может он растянуться. – депутат растерянно прокомментировал буксующее законотворчество. По его словам, такой темп «неудовлетворителен» и «нужно найти в себе силы, чтобы снять поправки». На следующей неделе, «Слуги народа» планируют устроить дискуссию о скорости принятия закона. Оппозиция тихо торжествует, ее тактика сработала: на второй день принятия закона, никаких скандалов и драк в Раде не было. Все нардепы заняты делом, изучают 3834 поправки.

Украина приготовилась к последней продаже русской земли: трансляция.

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Украина приготовилась к последней продаже. Земли русской

В Верховной Раде началось решающее сражение за отмену моратория о продаже черноземов. На улицы вышли радикалы и фермеры. А депутаты готовы заседать до ночи. "КП" ведет прямую трансляцию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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