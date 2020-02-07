Валерий Гаркалин попал в больницу с подозрением на пневмонию

У 65-летнего Валерия Гаркалина началась одышка, когда он находился дома один. Приехавшие на вызов врачи скорой решили положить его в стационар. Медики не исключают, что у артиста пневмония. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

Примечательно, что ровно два года назад в это же время Валерий Гаркалин попал в экстренную реанимацию именно с пневмонией. Тогда, по официальной версии, он перенес простуду "на ногах", в результате получил осложнения на легкие.

Что стало причиной болезни на этот раз, пока не ясно. Напомним, что десять лет назад у актера был инфаркт.

В фильмографии Валерия Гаркалина насчитывает более 80 кинокартин. Наиболее известные из них — «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Катала».