2020-02-07T15:01:07+03:00
Звезды

Валерий Гаркалин попал в больницу с подозрением на пневмонию

65-летнего артиста положили в стационар
Татьяна ЗИМНЯЯ
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У 65-летнего Валерия Гаркалина началась одышка, когда он находился дома один.У 65-летнего Валерия Гаркалина началась одышка, когда он находился дома один.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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У 65-летнего Валерия Гаркалина началась одышка, когда он находился дома один. Приехавшие на вызов врачи скорой решили положить его в стационар. Медики не исключают, что у артиста пневмония. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

Примечательно, что ровно два года назад в это же время Валерий Гаркалин попал в экстренную реанимацию именно с пневмонией. Тогда, по официальной версии, он перенес простуду "на ногах", в результате получил осложнения на легкие.

Что стало причиной болезни на этот раз, пока не ясно. Напомним, что десять лет назад у актера был инфаркт.

В фильмографии Валерия Гаркалина насчитывает более 80 кинокартин. Наиболее известные из них — «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Катала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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