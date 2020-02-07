Дарья Донцова больше не самый популярный писатель в России

Книжная палата опубликовала официальный рейтинг самых издаваемых авторов художественной литературы в 2019 год. И произошла небольшая сенсация. На протяжении последних лет этот рейтинг уверенно возглавляла Дарья Донцова, казалось, что никто не сможет сдвинуть ее с первого места, - но это наконец удалось Стивену Кингу, который обычно плелся на втором месте. В прошлом году в России вышло 163 отдельных издания его книг общим тиражом 1 103 000 экземпляров. А у Донцовой всего 68 издания общим тиражом 776 000. (Естественно, имеются в виду как новые книги, так и многочисленные переиздания старых). Для сравнения: в 2017 году общий тираж произведений Донцовой составил 1 349 000 экземпляров.

Это не значит, что написанные женщинами детективы перестали интересовать публику (хотя позиции они, никуда не денешься, сдают). На третьем месте уютно расположилась Александра Маринина (55 изданий, 500 000 экземпляров), на пятом - Татьяна Полякова (65 изданий, 476 000 экземпляров), на седьмом - Агата Кристи (92 издания, 420 000 экземпляров), восьмом - Татьяна Устинова (43 издания, 418 500 экземпляров). Но, например, Устинову и Агату Кристи совершенно неожиданно обошел Федор Михайлович Достоевский: он на шестом месте (94 издания, 445 260 экземпляров). Для сравнения, в 2018 году он был в рейтинге на девятом месте, а в 2017-м - на тринадцатом.

Вот список 20 самых издаваемых авторов в России в 2019 году.

1. Стивен Кинг

2. Дарья Донцова

3. Александра Маринина

4. Рэй Брэдбери (76 изданий, 493 000 экз.)

5. Татьяна Полякова

6. Федор Достоевский

7. Агата Кристи

8. Татьяна Устинова

9. Эрих-Мария Ремарк (53 издания, 403 500 экз.)

10. Ю Несбё (35 изданий, 335 000 экз.)

11. Михаил Булгаков (66 изданий, 328 900 экз.)

12. Екатерина Вильмонт (42 издания, 316 000 экз.)

13. Джоджо Мойес (31 издание, 314 000 экз.)

14. Анна Тодд (22 издания, 305 000 экз.)

15. Дэниел Киз (24 издания, 303 000 экз.)

16. Александр Полярный (3 издания, 300 000 экз.)

17. Джордж Оруэлл (19 изданий, 278 300 экз.)

18. Грегори Дэвид Робертс (10 изданий, 273 000 экз.)

19. Джек Лондон (53 издания, 272 000 экз.)

20. Гузель Яхина (2 издания, 270 000 экз.)