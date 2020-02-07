2020-02-07T15:17:47+03:00
Общество

Барби из кабриолета пересела в инвалидное кресло

В специальной линейке есть куклы с протезами, с витилиго и без волос
Ксения КОНЮХОВА
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В линейке кукол Барби появятся модели с ограниченными возможностями. Фото MattelВ линейке кукол Барби появятся модели с ограниченными возможностями. Фото Mattel
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Кукла Барби давно уже перестала быть голубоглазой блондинкой, которую ругали за аномальную худобу и длину ног. В линейке компании Mattel, которая производит эти игрушки, есть куклы с 20 разными оттенками кожи и всевозможными типами фигуры.

И вот производители сделали ещё один шаг, и выпустили линейку кукол "с ограниченными возможностями здоровья". В нее вошли барби с протезами и на инвалидных колясках, с витилиго (это болезнь, при которой на коже появляются светлые участки, без пигмента. Такая была у Майкла Джексона – прим. авт.), и даже с облысением после химиотерапии.

В США кукол расхватали моментально – по статистике самой компании, самыми популярными стали куклы в инвалидной коляске и с витилиго. А вот у нас родители посматривают на новинку с подозрением – не испугается ли ребёнок такого подарка?

- Девочки часто соотносят себя с куклой в игре, - считает детский психолог Светлана Александрова. – Именно поэтому прежние барби часто подвергались критике – девочки хотели быть такими же нереально худыми, длинноногими и голубоглазыми. Сейчас есть самые разные барби – пухлые и худенькие, высокие и низкорослые, блондинки, шатенки, темнокожие. У них появились профессии - от врача до космонавта. И они все красивые. Поэтому девочкам легко выбрать что-то свое и не чувствовать, что их загоняют в какие-то рамки и стандарты. Куклы-инвалиды и с протезами помогут адаптироваться тем детям, у которых такие же проблемы и особенности. Такие игрушки несут важный посыл – люди бывают разные, в том числе, с физическими особенностями, но они заслуживают принятия и счастья.

Понятно, что выпуск такой коллекции – это маркетинговый ход производителя для привлечения внимания. Поэтому покупать такую игрушку ребёнку просто так, если он не просит именно ее, наверно, нет смысла. С другой стороны, куклы барби давно уже вышли из детских коробок с игрушками и расположились на полках коллекционеров – как взрослых, так и маленьких. И вот для них такая новинка может представлять особую ценность. На сайтах детских магазинов в России покупатели тоже оставляют положительные отзывы. Судя всему, пишут их взрослые. Хвалят продуманность - кукла из инвалидной коляски, например, с гибкими руками, с прекрасными волосами. Но совершенно не может стоять! Особенно отмечают, что у барби инвалидное кресло не бутафорское, а почти как настоящее. Только мини-версия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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