2020-02-07T16:51:09+03:00
В мире

В Австралии эвакуированных из Китая ссылают на остров

Тогда как американцы, боясь коронавируса, добровольно заточают себя на 14 дней в погребах
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Граждане Австралии, эвакуированные из Поднебесной спецрейсами, будут изолироваться на острове Рождества.Граждане Австралии, эвакуированные из Поднебесной спецрейсами, будут изолироваться на острове Рождества.Фото: REUTERS
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На фоне сообщений о непростых условиях, в которых содержатся прибывшие из КНР россияне с подозрением на новую вирусную пневмонию, интересно узнать: а как с этим на Западе? Неужели эпидемия китайского коронавируса, убившего уже почти 640 человек, там никого не пугает?

Оказывается, за рубежом меры тоже принимаются суровые, а условия для изолированных в карантине — спартанские. Граждане Австралии, эвакуированные из Поднебесной спецрейсами, будут изолироваться на острове Рождества. Это дыра мира с населением в две тысячи человек, зато до побережья Австралии — 2300 км. Вирус точно не пройдет! Другим гостям страны коал повезло больше: 32 члена женской сборной КНР по футболу, прилетевшие сюда на олимпийский отборочный тур, изолированы в своём отеле в Брисбене.

В Германии свыше ста эвакуированных свезены на военную базу Гермерсхайм под Франкфуртом. Условия средние, двухэтажные кровати, как в дешевом хостеле. Постояльцам разрешает выходить на прогулки по территории базы, главное — носить медицинские повязки. Врачей и пропитания для них достаточно, но «сидельцы» все равно жалуются на стресс.

Это дыра мира с населением в две тысячи человек, зато до побережья Австралии — 2300 км. Фото: REUTERS

Это дыра мира с населением в две тысячи человек, зато до побережья Австралии — 2300 км.Фото: REUTERS

В США карантинные меры стали действовать не сразу, до пяти тысяч человек, побывавших в Китае, сейчас разбрелись по половине штатов. Теперь под влиянием паники многие из них прибегают к самоизоляции: живут 14 дней (инкубационный период болезни) в погребах под своими коттеджами, родственники в масках спускают еду и воду. А тех, кто прибыл уже после введения карантина, также изолируют на военных базах. Последний раз меры такого масштаба применялись в США больше полувека назад.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU

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