2020-02-07T19:32:01+03:00
Политика

Рада отложила рассмотрение «закона о земле»

Снова тему обсудят в конце месяца
Дмитрий СТЕШИН
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Принятие закона состоится не раньше середины апреляПринятие закона состоится не раньше середины апреляФото: REUTERS
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Сегодня депутаты Рады «сломались» на 216 по счету поправке. Осталось «всего» 3 802 поправки. Их внесла оппозиция, чтобы заблокировать принятие закона. За закон – парламентское большинство, пропрезидентская партия «Слуга народа», победить в голосовании оппозиция ее не может. Большинство рассмотренных поправок касались статьи 130 «Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения». Оппозиция справедливо опасается, что украинские черноземы будут скуплены олигархами через подставные фирмы и иностранцами. А больше продавать на Украине нечего… Разумеется, все эти поправки были отклонены. По словам главы депутатской фракции «Слуга народа» Давида Архамии, повторно, за «закон о земле» депутаты Рады возьмутся в конце февраля. А принятие закона состоится не раньше середины апреля. К тому времени, парламентская оппозиция может подготовить серьезный и опасный инструмент – недовольную улицу. Разумеется, если с протестующими депутатами не проведут соответствующую работу. В новом законе о земле заинтересованы очень богатые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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