«Кофта с черепом и очки с розовым мехом»: Модные промахи Анны Нетребко удивили дизайнера

Красавице Анне Нетребко рукоплещут миллионы зрителей по всему миру. Артистку за волшебный голос и природную красоту называют первой певицей, сделавшую оперу модной. А вот сама Анна от модных тенденций, похоже, далека. Такой вывод сделала наш модный эксперт, дизайнер Аника Керимова, полистав Инстаграм оперной дивы.

anna_netrebko_yusi_tiago Вчера у нас был Девочкин день

«Бирюзовый балахон»

- Бирюзовый цвет сейчас в тренде. Многие мировые дизайнеры отдают ему предпочтение. Анне Нетребко он тоже подходит: этот цвет ее освежает, -считает наш эксперт.- Но идеальным образ назвать не могу. Зря Нетребко выбрала платье свободного кроя. Оно ей прибавляет сразу два размера. И ободок с цветами здесь выглядит весьма эпатажно.

anna_netrebko_yusi_tiago We are in Shaki, Azerbaijan ! Forest and mountains! ..some bears..

«Сумка с привоза»

- В целом образ неплохой. Но кофта с черепом и отделкой из камней странно смотрится в лесу. Лучше бы Анна надела обычную футболку или худи, — советует звезде Керимова.- А вот брюки зауженного кроя мне нравятся. Они ее очень стройнят. Еще мне нравится шляпка: она очень модная, да и от клещей, судя по всему, хорошо защищает. А вот сумка у Анны, конечно, спорная, вызывает ассоциацию с одесским привозом.

anna_netrebko_yusi_tiago On Red Square на Красной Площади Ярмарка!

«Неон уже не в трендах»

- Я люблю комбинезоны. И Нетребко они очень подходят. У нее красивые длинные ноги. Вопрос только к цвету комбинезона. Неон был популярен в прошлом году. Его предпочитала не только Анна Нетребко, но и другие знаменитости. Например, для Наташи Королевой я сделала восемь костюмов в неоновом цвете, в которых она выступала вместе со своим балетом, -вспоминает дизайнер.-А в наступившем году неоновый цвет, увы, потерял актуальность. Что касается образа Нетребко, то меня удивили тапочки, больше похожие на домашние. Огромная соломенная сумка, скорее, подошла бы к пляжному наряду. С этим комбинезоном гармонично бы смотрелась обычная классическая сумка.

anna_netrebko_yusi_tiago ...а мы вернулись домой на 2 дня

«Зимой и летом без муфты никуда»

- Странное сочетание вязаного головного убора, меховой муфты и пальто с цветами, - говорит Аника. - Если бы шапка была под цвет муфты, то это бы еще более-менее сочеталось. Но вот муфта совсем не вписывается в погодные условия, которые мы наблюдаем на этом фото. Видно, что Анна не советуется со стилистами перед выходом из дома. Хотя Нетребко очень красивая женщина.

anna_netrebko_yusi_tiago После целого месяца тяжелой и ответственной работы для нас обоих - мы снова вместе

«На зависть Элтону Джону»

- Цвет пальто Анне очень подходит. Но вот очки с меховыми вставками цвета фуксии – это нечто! Как и шапка с блестками! Это аксессуары в стиле Элтона Джона. А Анна все-таки оперная Примадонна. Наши звезды любят надеть самое лучше сразу. Именно поэтому за границей их всегда видно издалека – камни, стразы, все блестит, сверкает.