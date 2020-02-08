2020-02-07T21:05:35+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Почитаешь о доходах министров и их жен, так получается, что жены работают в 5 - 10 раз эффективнее министров

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- Девушка, сколько вам лет?

- 18 лет... и 30 зим.

***

Существует теория, что наша Вселенная бесконечна, а потому в ней могут быть копии нашей планеты. Вы только представьте: летел космический корабль миллионы световых лет в поисках другой цивилизации... и уткнулся в Ухрюпинск.

***

«Кто рано встает, тот жрать подает».

Народная кошачья мудрость.

***

Сидит рыбак на берегу речки. У него две удочки. На одну нанизывает червяка и бросает в речку. На вторую нанизывает червяка и бросает сзади себя.

Проходит мужик и спрашивает: «Та удочка, что в речку, понятно. А которую бросаешь сзади, зачем?»

Рыбак говорит: «Не скажу».

Мужик: «Скажи, сто граммов налью».

Налил рыбаку сто граммов, тот выпил и говорит: «Вот смотри, которая удочка в речке - ни разу не клюнуло, а которая сзади - ты уже пятый».

***

Такое может быть только в нашей стране: сидишь на работе и думаешь, где же денег заработать...

***

- А нельзя было без ошибок написать? Вы совсем уже, что ли?!

- Что вы так переживаете-то? Я же зачеркнул и сверху правильно написал...

- Это же, блин, татуировка!

***

Однажды за завтраком жена говорит мужу:

- Милый, ты сегодня ночью говорил во сне.

- Надеюсь, я тебя не перебил?

***

Молодая журналистка берет интервью у Моисея:

- Моисей, вы водили евреев 40 лет по пустыне. Скажите, а были ли какие-нибудь забавные случаи?

ИСТОЧНИК KP.RU

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