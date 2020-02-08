Анекдоты: Почитаешь о доходах министров и их жен, так получается, что жены работают в 5 - 10 раз эффективнее министров
- Девушка, сколько вам лет?
- 18 лет... и 30 зим.
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Существует теория, что наша Вселенная бесконечна, а потому в ней могут быть копии нашей планеты. Вы только представьте: летел космический корабль миллионы световых лет в поисках другой цивилизации... и уткнулся в Ухрюпинск.
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«Кто рано встает, тот жрать подает».
Народная кошачья мудрость.
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Сидит рыбак на берегу речки. У него две удочки. На одну нанизывает червяка и бросает в речку. На вторую нанизывает червяка и бросает сзади себя.
Проходит мужик и спрашивает: «Та удочка, что в речку, понятно. А которую бросаешь сзади, зачем?»
Рыбак говорит: «Не скажу».
Мужик: «Скажи, сто граммов налью».
Налил рыбаку сто граммов, тот выпил и говорит: «Вот смотри, которая удочка в речке - ни разу не клюнуло, а которая сзади - ты уже пятый».
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Такое может быть только в нашей стране: сидишь на работе и думаешь, где же денег заработать...
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- А нельзя было без ошибок написать? Вы совсем уже, что ли?!
- Что вы так переживаете-то? Я же зачеркнул и сверху правильно написал...
- Это же, блин, татуировка!
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Однажды за завтраком жена говорит мужу:
- Милый, ты сегодня ночью говорил во сне.
- Надеюсь, я тебя не перебил?
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Молодая журналистка берет интервью у Моисея:
- Моисей, вы водили евреев 40 лет по пустыне. Скажите, а были ли какие-нибудь забавные случаи?
ИСТОЧНИК KP.RU