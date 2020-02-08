Вопрос дня: Ну что, дождались зиму? Довольны

Елена СУСОВА (Варвара), певица:

- Как раз сейчас мы едем в деревню за 500 километров от Москвы, проезжаем поля, и я вижу, что они еще не покрылись снегом, - наверное, лыжи в эти выходные отменяются. Зато совершенно точно лед встал и на рыбалку мы пойдем! Очень надеюсь поймать щуку и сварить уху.

Сергей ШАРГУНОВ, депутат, писатель:

- Дождались! Отправляюсь в подмосковный лес с детьми. Для 10-месячной Катюши это первый в жизни мороз. Буду ей напевать стихи русских поэтов про зиму.

Михаил ЛЕРМОНТОВ, потомок поэта Лермонтова:

- Я планирую принимать много гостей, любоваться красотой нашей фамильной усадьбы Середниково, которую мы восстановили, испытывать лыжные трассы и горки. У нас есть все для зимних радостей, приходите в гости!

Игорь ВЕРНИК, актер:

- Я репетирую во МХАТе «Чайку», поэтому плюс или минус за окном, для меня не так важно, я все время провожу на театральной сцене.

Бедрос КИРКОРОВ, певец:

- Наконец-то мы с внуками отдохнем как следует, прогуляемся по нашему зимнему саду, дойдем до соснового бора, подышим свежим воздухом. Лес в это время для меня - настоящая отдушина. А потом дети будут кататься на коньках, хорошо, что у нас на даче есть своя площадка.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Дождались! И хотя, конечно, уже хотелось весны, переходящей в лето, - не будем эгоистами. Снег и мороз природе нужны. Да и нам, честно говоря, полезно подышать морозным воздухом и выбраться на заснеженную природу.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Судя по всему, да. Как хорошо, что я во Вьетнаме, бегаю по джунглям, ныряю в теплое море и радуюсь тропическому лету. Уж извините.

Вера, слушательница Радио «Комсомольская правда» (92,7 FM):

- Успею выгулять свою шубу. А еще поедем с подругами за город в баню, так чтобы после парилки - в снег! Ну хоть раз в год надо.