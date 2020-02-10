Внимание, попурри! Исполняют поползни и снегири

Со стороны и, правда, выглядит необычно. На парковой аллее перед пустой скамеечкой стоит группа людей с биноклями и, не шевелясь, смотрит в одну сторону. Как будто это флешмоб такой. Среди наблюдателей - молодежь, пенсионеры, дети. И я.

Люди, проходящие мимо, растерянно улыбаются и никак не могут понять, что же мы там увидели. Самолет? Воздушный шар? НЛО?

Однако впереди лишь дремучая стена из вязов, дубов, елей, сосен и лип. Но как раз на их ветвях, как на сцене, и происходит то самое действо, за которым мы наблюдаем.

«РЮ, РЮ, РЮ» - ЭТО ЗЯБЛИКИ

Они настойчиво называют себя бёрдвотчерами, копируя английский термин. Но если говорить по-русски, то это наблюдатели за птицами. Орнитологи-любители. Выходящие в лес с биноклями или какой-нибудь другой оптикой только ради того, чтобы полюбоваться на пернатых птах, а также послушать, как они поют. Активисты проекта «Birdwatching Moscow» знают самые птичные места и проводят экскурсии по определенному маршруту. Цена одного билета - 500 рублей.

Со стороны и, правда, выглядит необычно. На парковой аллее перед пустой скамеечкой стоит группа людей с биноклями и, не шевелясь, смотрит в одну сторону. Как будто это флешмоб такой.Фото: Павел КЛОКОВ

- Самая насыщенная программа будет весной, - рассказывает экскурсовод Лейла Хасянова. - Когда начнут возвращаться стрижи, ласточки, иволги, дрозды, соловьи. Но сейчас тоже есть на кого посмотреть. А вот, например.

Девушка указала рукой на кривую ветку лиственницы. На ней сидел большой пестрый дятел. И, кажется, рассматривал нас с интересом. Затем убедившись, что толку от нас никакого, резво соскочил на соседнюю ветку и, словно солдат на плацу, забарабанил.

В рядах зрителей полный восторг. Даже аплодисменты.

- Судя по активности, это самец, - предположила Лейла.

И точно. Макушка дятла оказалась красной (у самок такой шапочки нет).

Больше всего сейчас в лесу, пожалуй, синичек. Они заливаются на разные голоса. Среди них лазоревки, московки, большие синицы, усатые, хохлатые и многие другие. На них проще всего посмотреть в кормушечном городке. Это мы так прозвали полянку, усыпанную кормом. Как ни странно, правильным, не вредным. Сырые семечки, просо, сушеные ягоды. Обычно еще набрасывают хлеба, который противопоказан птицам. Но не в этот раз.

- Стоп! - вдруг воскликнула Лейла. - Остановитесь. И замрите... Слышите?

Честно говоря, я слышал только, как шуршит комбинезон у пятилетнего мальчика, бегающего неподалеку.

- Рю, рю, рю, - подсказала экскурсовод. - Это же зяблик. Его песня.

Еще через пару метров подключился поползень. Голосистый как Николай Басков. За ним пару зеленушек и сойка. Целый ансамбль!

Если бы я зажал 500 рублей и отправился в парк один, думаю, больше половины птиц остались бы мной не замечены. Вряд ли я обратил бы внимание на крошечные пунцовые точки в этих дебрях. А это, как выяснилось, снегири! И, судя по окрасу, тоже самцы.

СПРАВКА «КП»

Проект «Birdwatching Moscow», несмотря на название, посвящен не только птицам, но и в целом живности и природе. Эксперты-экскурсоводы рассказывают также о различных видах животных, обитающих в столичном регионе, насекомых, растениях. Записаться на экскурсию, мастер-класс или лекцию можно на сайте проекта www.scipeople.net. При наличии желающих возможен выезд в область и в заповедники.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

- Битцевский лес;

- окрестности Звенигородской биостанции МГУ;

- Главный Ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН;

- парк Покровское-Глебово-Стрешнево;

- скверы Московского университета;

- долина реки Сетунь;

- птицы на Борисовских прудах;

- Измайловский лес.