Эдуард Басурин: Военные базы США на Украине уже есть. Но официально о них не говорят

- Эдуард Александрович, как сейчас обстановка на линии фронта и, конечно, в Донецке?

- В принципе, можно сказать, спокойно сейчас, без обострений.

- А что за ситуация такая странная, когда гуманитарную помощь, которая была адресована для Донбасса, которую специально для них собирали, её умыкнули военные ВСУ?

- Нет, вы не так поняли. Это на той стороне происходило. Да, гуманитарная помощь, которая предназначалась для жителей не подконтрольной нам стороны, они это умыкнули, не нашу. (Речь шла о гуманитарной помощи в объёме до 6 тонн.- А.Г) Вы не путайте.

- То есть, в целом Киев соблюдает сейчас перемирие, и обстрелов никаких нет?

Эдуард Басурин: «Военные базы США на Украине уже есть. Но официально об этом не говорят» 00:00 00:00

- Да, относительно сейчас перемирие соблюдается.

- Проходила также информация, что на той стороне очень сильно занижают потери своих военнослужащих, что там люди болеют разными инфекционными заболеваниями. Насколько это все реально?

- То, что озвучено, - это вполне реально, идет занижение потерь. Они здесь (у ВСУ. - А.Г.) в разы больше, чем они сообщают официально. Поэтому - мы об этом рассказываем и указываем - с фамилиями, где, кто, чтобы не могли винить нас, что мы в чем-то обманываем. Пожалуйста, можете проверять, с фамилиями... Или же - бывает, что люди умерли, а они - по спискам - числятся у них среди живых. Это можно проверить.

- Я понимаю, что ваши оценки всегда осторожны. Есть ли какая-то надежда, что ситуация в Донбассе стабилизируется, ее удастся перевести в мирное русло, как это «нормандская четверка» намечала. У них, по-моему, через месяц будет встреча снова.

- Мне трудно сказать, что будет дальше. Заявление министра обороны Украины противоречит таким прогнозам…

- Вы имеете в виду - заявления по поводу создания двух военных баз НАТО - вблизи ДНР и ЛНР?

- Нет, по поводу разведения войск с линии соприкосновения. Он (глава военного ведомства Украины. - А.Г.) сказал, что это не поможет вернуть мир, и что лично он - против этого.

Поэтому, мне трудно сказать, состоится ли теперь вообще встреча («нормандской четверки») после таких заявлений.

- А что вы можете сказать по поводу военных баз - по образу и подобию НАТО, которые они хотят создать на своих территориях.

- Я не знаю, как они будут создавать их, и будут ли?.. Вообще, американские базы существуют, просто об этом никто на Украине не говорит. Они есть, а официально никто не признаёт.

- Это то, где ведут подготовку военных?

- В том числе.

- Еще один момент разъясните – по поводу того, что в Горловке, на этой стороне, обстреляли бомбоубежище, где люди, дети прятались...

- Да, было такое, но - не бомбоубежище. Обстреляли поселок, а в зоне обстрела оказалось и бомбоубежище, это - на западе Горловки.

- Спасибо вам огромное за интервью. Держитесь.

- Не за что. До свидания.