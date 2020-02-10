Платье, которое можно почитать: Наряд Натали Портман стал упреком организаторам Оскара 2020
Актриса Натали Портман благодаря своему наряду на церемонии вручения Оскар 2020 стала главной феминисткой Голливуда в этот вечер. Она решила, не говоря ни слова, упрекнуть организаторов и членов жюри кинопремии в несправедливом выборе номинантов.
Внимание журналистов, а затем пользователей соцсетей, привлекло не само платье, а накидка от «Dior Haute Couture». По краям наряда были вышиты имена женщин из киноиндустрии, в том числе женщин-режиссеров, которые не смогли побороться за Оскар, просто потому что их не номинировали.
Так актриса хотела показать гендерное неравенство премии, ведь действительно, победители и номинанты по большей части мужчины. Исключение, конечно, составляют число женские номинации, например, за лучшую женскую роль. В этом году статуэтка в этой номинации досталась Рене Зеллвегер.
Платье Натали Портман стало самым обсуждаемым нарядом Оскара .
- Браво, Натали, - писали в соцсетях зрители церемонии.
По краям наряда были вышиты имена женщин из киноиндустрии, в том числе женщин-режиссеров, которые не смогли побороться за Оскар, просто потому что их не номинировали.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Многие признали, что актрисе удалось стать обладательницей самого обсуждаемого в СМИ и соцсетях платья Оскар 2020. Причем сделала она не как многие коллеги в прошлые годы с помощью обнажения. Наряд Портман был максимально сдержан, закрывая и руки, и ноги актрисы.
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