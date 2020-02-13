5 технологий, которые кардинально изменили нашу жизнь

Мир трансформируется очень быстро. 30 лет назад не было ничего из того, чем мы часто пользуемся сейчас. Но даже если взглянуть на пять лет назад, то и в этом недалеком прошлом жизнь была другой. «КП» решила вспомнить, что кардинально изменилось за это время.

1. Мы стали меньше пользоваться наличными

Россияне все чаще расплачиваются картой. Если раньше это было приметой крупных городов, то теперь такая практика повсеместна. По данным ЦБ, 68% операций в рознице проходят с использованием банковских карт. Пять лет назад - 27% (см. графику). Главное изменение - все чаще мы покупаем что-либо бесконтактным способом: прикладывая к терминалу «пластик» или смартфон. Последний способ, кстати, самый безопасный. Украсть данные карты в этом случае невозможно.

Татьяна, Иваново:

«Я уж забыла, когда последний раз брала кошелек с наличными. Ношу маленькое портмоне для карт. С ним удобнее. А за мелкими покупками выхожу с одним телефоном. Главное - чтобы не разрядился на кассе».

2. Прогресс дошел до дальних уголков страны

Пять лет назад зарплату большинство россиян получали наличными. Теперь все больше компаний переводят деньги на карты. Терминалы по приему безналичных платежей появились в самых отдаленных уголках. А если нужны наличные, их можно снять и в глухой деревне. POS-терминалы есть почти в каждом почтовом отделении, более 56 тысяч устройств по стране. ПАО «Почта Банк» оснастил ими почтовую сеть, чтобы людям было удобно жить в глубинке.

Андрей, Нижний Новгород:

«Путешествовали летом на машине вдоль Волги. Сломались по дороге. Шиномонтаж нашли быстро. Все починили. А потом возникла глупая ситуация. У нас не было наличных, а у мастера - карты. Хорошо, в соседней деревне было отделение почты. Сняли через терминал с запасом - на всякий случай».

3. Мы перестали бояться электронных денег

Мобильные приложения заменят шикарные офисы банков. Почти все можно сделать удаленно. Мы смело перечисляем друг другу деньги через телефон. Пара кликов - и можно отдать долг за посиделки в кафе. При этом комиссии за перевод между картами разных банков снижаются. В прошлом году появилась Система быстрых платежей. Ее создали в Центробанке. Перебросить деньги другому человеку стало проще, достаточно знать номер телефона получателя. При этом не важно, одним банком вы пользуетесь или разными. Многие банки присоединились к системе.

4. Мы научились экономить и зарабатывать даже на расходах

Массово пользуются картами россияне не только из-за удобства. Это стало выгоднее, чем платить наличными. Банки предлагают кешбэк и программы лояльности. Если пять лет назад на слуху был только «Аэрофлот Бонус», то теперь кобрендовых карт стало много. Одни из самых популярных продуктов - проекты Почта Банка с торговыми сетями («Пятерочка», «Магнит»). Преимущества для клиента: вы везде расплачиваетесь картой и копите баллы для еще более выгодных покупок в торговых сетях.

5. Банки становятся экосистемами

Многие банки оказывают не только финансовые услуги, но и помогают в решении других вопросов. Например, в Почта Банке пенсионеры могут пользоваться программой «Линия заботы» (бесплатные консультации юристов, психологов и медиков) и «Мое здоровье» (скидки на лекарства). Кстати, пенсионеры стали более финансово грамотными. Многие освоили интернет, изучили мобильные приложения банков, платят через них за ЖКХ без комиссии и знают не только, как взять кредит или сделать вклад, но и как получить более выгодный процент.

Сергей Михайлович, Саратов:

«Мы с женой полгода проводим на даче. В прошлом году пришлось дом подлатать. Сделали ремонт, чтобы детям и внукам было комфортно. Денег на это не было. Взяли кредит в Почта Банке с пониженной ставкой как пенсионеры».

НА ЗАМЕТКУ

Карта для безопасных покупок в интернете

Еще одна новация - виртуальная карта. Ее плюс - в безопасности: при покупках в интернете не нужно светить данными основной карты. Через мобильное приложение переводите сумму на счет цифрового двойника и оплачиваете покупку. Даже если мошенники узнают данные виртуальной карты, они ничего не смогут с ними сделать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко

Фото: пресс-служба Почта банка

Мир незаметно меняется каждый день. И только оглядываясь назад, на рубеж 5 - 10 лет, понимаешь, как сильно он изменился за это время. Пять лет назад никто не мог предположить, что на почте появится банк, который принесет с собой финансовые сервисы даже в самые маленькие и удаленные уголки нашей страны. Что люди смогут рядом с домом, на почте, с помощью терминала, снять наличные с карты, открыть вклад, оформить кредит... И для этого им не надо ехать в ближайший город - мы появились в 19 тысячах точек, и даже там, где раньше не было банков.

Последние пять лет стали прорывными в сфере технологий и инноваций. Появились новые возможности для удаленного доступа к разным сервисам. Один раз открыв у нас счет, дальше человек может делать почти все самостоятельно - через мобильное приложение или интернет-банк. Более того, теперь можно стать клиентом банка полностью удаленно - благодаря единой биометрической системе. Почта Банк одним из первых в России начал активно внедрять такие «умные» технологии. Подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» теперь тоже можно в нашем мобильном приложении или в отделении. Все это облегчило жизнь миллионам россиян.

За последние годы банки сильно эволюционировали. Многие строят экосистемы, стремясь предложить клиенту больше, чем просто финансовые услуги. А мы подобную стратегию выбрали изначально. Мы - банк, заботящийся об экологии, банк, который помогает сажать деревья. Наша программа «Подари лес другу!» стала первым в мире проектом по дистанционному восстановлению лесов через интернет и банкоматы. Вместе с нашими клиентами за 5 лет мы посадили почти четыре миллиона деревьев по всей стране.

Прогресс не стоит на месте, и можно не сомневаться, что следующие 5 лет будут не менее прорывными. И мы будем идти в ногу со временем, делать все, чтобы максимально облегчить жизнь своим клиентам. У нас большие планы на будущее!