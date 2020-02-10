Актрису прозвали лобстером и «сексуальной каракатицей» из-за неудачного платья на Оскаре 2020
Платье Кристен Уиг войдет в историю церемоний «Оскар» как одно из самых неудачных, потеснив голый наряд Шер и черное платье с разрезом для ноги Анджелины Джоли.
Для церемонии актриса выбрала платье от бренда Valentino. Нестандартным делал наряд не цвет, а форма – по бокам пришили объемные рюши, а завершал образ шлейф платья в тон черные перчатки. Не заметить Кристен Уиг было невозможно, потому ее фотография с церемонии Оскар 2020 стала обсуждаемой в соцсетях. На странице актрисы в инстаграм платью стали придумывать названия:
- Сороконожка человека, - пошутил пользователь под ником number20six.
- Она выглядит как день Святого Валентина, - ответила katv76, намекая, что юбка по форме напоминает форму сердца.
- Сексуальная каракатица, - написала cecramsdale.
В Сети стали упражняться в остроумии, на что похож наряд Кристен Уиг от бренда Valentino на церемонии ОскарФото: REUTERS
Но чаще всего актрису сравнивали с лобстером.
Кстати, это не единственное платье Оскар в 2020 году, которое активно обсуждают в соцсетях и СМИ. Отличилась также Натали Портман, она выбрала для церемонии наряд с именами женщин-режиссеров, не попавших в номинации.
Чаще всего актрису сравнивали с лобстером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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