2020-02-10T13:50:05+03:00
Звезды

Актрису прозвали лобстером и «сексуальной каракатицей» из-за неудачного платья на Оскаре 2020

В Сети стали упражняться в остроумии, на что похож наряд Кристен Уиг от бренда Valentino на церемонии Оскар
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Платье Кристен Уиг войдет в историю церемоний «Оскар» как одно из самых неудачныхПлатье Кристен Уиг войдет в историю церемоний «Оскар» как одно из самых неудачныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Платье Кристен Уиг войдет в историю церемоний «Оскар» как одно из самых неудачных, потеснив голый наряд Шер и черное платье с разрезом для ноги Анджелины Джоли.

Для церемонии актриса выбрала платье от бренда Valentino. Нестандартным делал наряд не цвет, а форма – по бокам пришили объемные рюши, а завершал образ шлейф платья в тон черные перчатки. Не заметить Кристен Уиг было невозможно, потому ее фотография с церемонии Оскар 2020 стала обсуждаемой в соцсетях. На странице актрисы в инстаграм платью стали придумывать названия:

- Сороконожка человека, - пошутил пользователь под ником number20six.

- Она выглядит как день Святого Валентина, - ответила katv76, намекая, что юбка по форме напоминает форму сердца.

- Сексуальная каракатица, - написала cecramsdale.

В Сети стали упражняться в остроумии, на что похож наряд Кристен Уиг от бренда Valentino на церемонии Оскар Фото: REUTERS

В Сети стали упражняться в остроумии, на что похож наряд Кристен Уиг от бренда Valentino на церемонии ОскарФото: REUTERS

Но чаще всего актрису сравнивали с лобстером.

Кстати, это не единственное платье Оскар в 2020 году, которое активно обсуждают в соцсетях и СМИ. Отличилась также Натали Портман, она выбрала для церемонии наряд с именами женщин-режиссеров, не попавших в номинации.

Чаще всего актрису сравнивали с лобстером. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаще всего актрису сравнивали с лобстером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Оскар»-2020: список победителей.Квентин Тарантино и Сэм Мендес проиграли «Паразитам» на «Оскаре». Впервые в истории фильм на иностранном языке выиграл главный приз Американской Киноакадемии

В ТЕМУ

Модный «Оскар-2020»: у Рене Зеллвегер пайетки за 6 миллионов, Пенелопа Крус обнажила грудь в Chanel, а Бред Питт решился на уколы красоты

Рассматриваем наряды и драгоценности актеров с экспертами (подробности)

КСТАТИ

Оскар-2020: все победители 92-й церемонии

Что собрали "Паразиты" и какой фильм признали самым красивым на Оскар-2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры Германии
Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат
Песков: правительство Медведева проделало большую работу
В Туркмении к 30-летию независимости республики построят монумент высотой почти как Эйфелева башня
Полиция Москвы задержала мужчину, который сымитировал приступ от коронавируса
Песков: Россия пока не обсуждала с Украиной вопрос обмена послами
Россияне назвали самые сексуальные города в мире
США начали выводить войска из Ирака
Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого
Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В России подешевели экскурсионные поездки в Европу
В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети"* приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России