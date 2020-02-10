Ленинградская область поддержит перспективных ученых грантами

Накануне Дня российский науки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с представителями научного сообщества региона. Управленец поручил профильным комитетам правительства сформировать предложения , где требуются наукоемкие решения.

«Есть задачи, справиться с которыми нам могло бы помочь научное сообщество, - отметил Александр Дрозденко. - Предлагаю сформировать эти предложения и провести несколько конкурсов на получение грантов. Это позволит нам дать дополнительную поддержку и стимул для наших ученых».

Руководство научно-исследовательских институтов отметило, что необходимо активно внедрять научные разработки в отечественной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и других сферах. Глава региона поддержал идею конференции для ученых Ленинградской области, чтобы власти и крупные корпорации, представленные в регионе, бизнес, могли узнать о новых разработках.

«Ленинградская область обладает значительным научно-техническим потенциалом и в вопросах дальнейшего развития этой сферы мы, прежде всего, основываемся на мнении ученых, на вашем мнении», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Кроме того, губернатор вручил дипломы победителям конкурсов «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу» по итогам 2019 года.

Награды получили:

- начальника отдела №6 АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», кандидата технических наук Алексея Старченко;

- ведущего научного сотрудника отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, доктора физико-математических наук, доцента Михаила Петухова;

- научного сотрудника ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» федерального медико-биологического агентства Екатерину Мурашко;

- научного сотрудника ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» федерального медико-биологического агентства Елизавету Кессених.