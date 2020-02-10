2020-02-10T15:08:13+03:00
Спорт

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону 12-23 февраля 2020: Гонки покажут Первый и «Матч ТВ»

Публикуем расписание трансляций чемпионата мира по биатлону 12-23 февраля 2020
Сергей КИРИЛЛОВ
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В среду, 12 февраля, в итальянском Антхольце откроется чемпионат мира по биатлону.В среду, 12 февраля, в итальянском Антхольце откроется чемпионат мира по биатлону.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 12 февраля, в итальянском Антхольце откроется чемпионат мира по биатлону. Первая гонка пройдет 13 февраля. Публикуем полное расписание трансляций чемпионата мира по биатлону.

Чемпионат мира будет транслировать два эфирных канала - Первый канал и Матч ТВ, которые разделили соревнования поровну.

О шансах нашей сборной рассказал президент СБР Владимир Драчев:

- Будем менять состав от гонки к гонке. Ведь есть спортсмены, которые готовы в какой-то одной гонке выложиться, и такое часто бывает. И потому говорить о каком-то медальном плане невозможно. Не понимаю, как его можно составить! Французы и норвежцы, как явные лидеры, могут это сделать. Те же французы могут сказать, что надеются на Фуркада, Фийона Майе, Беатрикса и потому рассчитывают, что они завоюют три золотые медали. Мы тоже так можем сказать! Например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали (смеётся). Но это смешно. Какие уж тут медальные планы! Мы же понимаем объективную ситуацию. Но я уверен, что наши спортсмены готовы дать бой в каждой гонке, - приводит слова Грачева "РИА Новости".

Напомним, что в прошлом году на чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали: 2 серебряных и одну бронзовую. Серебро выиграли Александр Логинов в спринте и Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте. Сборная России заняла третье место в мужской эстафете (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов).

Полное расписание гонок и трансляций на первую неделю. Время московское

13 февраля.16:45. MIX смешанная эстафета. Матч ТВ

14 февраля.16:45. Женщины, 7.5 км, спринт. Матч ТВ

15 февраля.16:45. Мужчины, 10 км, спринт. Первый

16 февраля. 15:00. Женщины, 10 км, гонка преследования. Матч ТВ

,……17:15. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования. Первый

18 февраля.16:15. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

19 февраля. 16:15. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

20 февраля.17:15. MIX, смешанная эстафета (супермикст)

22 февраля. 13:45. Женщины, 4х6 км, эстафета

………………..16:45. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета

23 февраля.14:30. Женщины, 12.5 км, масс-cтарт

………………..17:00. Мужчины, 15 км, масс-cтарт

ИСТОЧНИК KP.RU

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