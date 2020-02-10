Позор «Оскара»: свадебный наряд стриптизерши и актер в платье «безумного цыпленка»

Даже на красной дорожке «Оскара» случаются модные провалы. Чаще всего они происходят от того, что артисты стремятся быть оригинальными и хотят привлечь внимание прессы и поклонников. И ведь им это удается : обсуждая итоги «Оскара», чаще всего рассматривают фото звезд-триумфаторов и артистов в самых нелепых нарядах.

Наш рейтинг нарядов, в которых лучше не ходить ни на одну вечеринку, включая «Оскар».

Эскиз дизайнеры согласовывали с Билли, поэтому, как говорится: «вышло то, что вышло».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На седьмом месте 18-летняя Билли Айлиш. Модный дом Chanel сшил певице костюмчик на заказ. Эскиз дизайнеры согласовывали с Билли, поэтому, как говорится: «вышло то, что вышло». Фирменный белоснежный твид Chanel, благодаря мешковатым брюкам, смотрится, как недорогая шерсть. Броши Chanel безупречны. Но не в таких же количествах! Билли обвешена брошками, как наш Виктор Рыбин из «Дюны» в 80-е годы прошлого века. Отдельного внимания заслуживает маникюр кумира молодежи - ногти такой длины на днях высмеивала наша Настя Ивлеева: мол ничего не возможно ими делать. Но накладные ногти не помешали Айлиш безупречно выступить: под аккомпанемент старшего брата Финнеаса она спела Yesterday. После этого модного выхода тысячи школьниц будут требовать от родителей заказать пошив «такого же костюма как у Билли». Естественно, это будет не Chanel, но это не столь важно.

Бархатное платье-костюм Блэк Чайна подходит для новогоднего наряда стриптизерши, но никак не для красной дорожки «Оскара».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестое место у модели и бизнесвумен 31-летней Блэк Чайна. Во-первых, у нее самые большие губы «Оскара» - видимо она сделала двойную порцию инъекций. Во-вторых, именно она в этот раз, не стесняясь демонстрировала грудь (точнее грудные импланты 3-го размера). Заодно Блэк оголила и ноги. Бархатное платье-костюм от Dona Matoshi подходит для новогоднего наряда стриптизерши, но никак не для красной дорожки «Оскара».

Если от этого платья отстегнуть юбку, то образ Руни окажется нам до боли знаком: в похожем нижнем белье наши актрисы и модели снимаются полуобнаженными для мужских журналов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятое место у 34-летней Руни Мара в Alexander McQueen. Вроде бы она учла модный тренд - нижнее кружевное белье теперь выставляют напоказ. Но не таким же неудачным образом! Если от этого платья отстегнуть юбку, то образ Руни окажется нам до боли знаком: в похожем нижнем белье наши актрисы и модели снимаются полуобнаженными для мужских журналов. Но похоже жениху Руни нравятся именно такие женщины: Хоакин Феникс не сводил с нее влюбленных глаз. Триумфатор «Оскара» Хоакин Феникс был безупречен в смокинге из экологичной ткани от бренда Stella McCartney. Хорошие парни выбирают вот таких дерзких женщин.

Четвертое место отдаем 33-летней Синтии Эриво в платье, которое с легкой руки стилистов теперь называют «свадебным нарядом стриптизерши». У наряда от Atelier Versace роскошная шелковая юбка в виде перевернутой кувшинки, но верх наряда - просто верх неприличия: все испортили очень неудачные чашки, их так и хочется перекроить и подобрать под нужный размер. Номинированная на «Оскар» Синтия, чувствовала себя в этом платье явно не в своей тарелке.

В 2020-м Колман перекрасилась в блондинку и нарядилась в бархатное платье Stella McCartney.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Бронза» в нашем рейтинге модных провалов у 46-летней Оливии Колман, которая год назад получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фаворитка». Тогда она стала объектом насмешек из-за платья с накидкой, которая была завязана в бант на спине. В 2020-м Колман перекрасилась в блондинку и нарядилась в бархатное платье Stella McCartney. Но актриса вновь стала объектом насмешек: камни и прорези на платье прозвали «кошачьими глазами». А по шлейфу потоптались гости церемонии.

Билли Портер в образе «безумного цыпленка»Фото: REUTERS

«Серебро» у главного фрика церемонии - 50-летнего Билли Портера, который нарядился в платье от Giles Deacon. У них на красных дорожках мужчинам в платьях не удивляются, поэтому разберем платье «безумного цыпленка» с точки зрения стиля. На подоле - архитектура Кенсингтонского дворца, а верх наряда - доспехи танцора кабаре. Ну а дизайнеры называют этот гротескный стиль в одежде camp.

Красное платье Кристен Уиг с воланами на бедрах чаще всего называют лобстером и спагетти под томатным соусом.Фото: REUTERS

«Золото» у 46-летней актрисы Кристен Уиг. Ее красное платье от Valentino с воланами на бедрах чаще всего называют лобстером и спагетти под томатным соусом. Говорят, что модный дом уже получает заказы именно на этот наряд.

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