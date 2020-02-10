По дороге в Россию под танками НАТО трещат мосты

Вокруг предстоящих учений «Защитник Европы-2020» (они пройдут на континенте с апреля по июль) НАТО уже вовсю раздувает информационные понты:

«Такого уровня маневры не проводились со времен Холодной войны!».

И из-за какого же «уровня» этот бравурный кипиш? В учениях примут участие 18 стран НАТО: 17 из них выделят на игру в войнушку по 1 тысячи солдат и офицеров (подсуетились и грузины с украинцами - упросили пригласить хотя бы по паре наблюдателей, а теперь радостно голгочут, что они уже в «предбаннике» НАТО и скоро им откроют дверь).

А вот американцы пришлют на маневры в Европу 20 тысяч. Они тут закоперщики, им нужно лучше освоить возможный театр военных действий. Причем, они уже давно создали на территории своих союзников в Европе «запасы имущества» в виде боевой техники. Ну чтобы не тащить его в случае войны через Атлантику или по воздуху.

В итоге на маневры в Германии, Польше и Прибалтике выйдут (выползут, вылетят) 37 тысяч служивых НАТО и 13 тысяч танков, БТР, пушек и самолетов. Силища!

Но в Москве никакой паники. На случай реальной заварухи наш Генштаб уже все предусмотрел. Наши учения «Восток-2018» помните? Давайте сравним: тогда за считанные часы в дальние края было переброшено 300 (триста!) тысяч бойцов и 150 тысяч единиц техники. Ну чтобы не пугать Европу - перебрасывали на Восток, а не на Запад, к границам НАТО.

А вот НАТО бряцать оружием у наших рубежей не стесняется.

Как натовцы это оправдывают?

По-разному.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг лукаво талдычит: «Учения «Защитник Европы-2020» не направлены против какой-то отдельной страны».

Генсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS

А вот западный политолог Дэниел Глейзбрук раскрывает карты с беспощадной откровенностью: «Тот факт, что НАТО хочет взять Россию в кольцо, можно считать неоспоримым. …Доверять словам альянса, что ничто не угрожает Москве, фактически нельзя. И ранее НАТО уже нарушало обещание не наращивать мощь на востоке».

Не обошлось и без конфуза. Американское издание Breaking Defense уже нашло «естественное препятствие» для триумфа НАТО в ходе ближайших учений. Издание отмечает, что большинство мостов в Восточной Европе построены еще при соцлагере и потому «заточены» под 45-тонные танки (вроде советских-российских Т-72). А вот 60-тонные американские танки «Абрамс», британские «Челленджеры», немецкие «Леопарды» и французские «Леклерки» они просто не выдержат! Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

Видимо, НАТО придется перестраивать под свои танки все 28 тысяч мостов в Европе?

Но не факт что в случае войны войска НАТО будут встречать хлебом-солью даже у перестроенных мостов…