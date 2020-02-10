Бондарчук и его женщины

Когда-то в начале нулевых Федор Бондарчук вел весьма популярную телеигру "Кресло", и вот спустя 16 лет кресло вновь появляется в его жизни. Правда, немножко другое - гинекологическое. Именно в него усаживает герой Федора Сергеевича своих пациенток, ибо персонаж Бондарчука - знаменитый гинеколог Андрей Филатов. Друзья страшно завидуют Андрею, к которому ежедневно выстраивается очередь из красивых дам. "Я им заглядываю в рот, а ты - прямо в душу!" - говорит коллеге любвеобильный стоматолог Слава, сыгранный Максимом Лагашкиным. Однако Филатов, заполучив столь выгодную с мужской точки зрения работу, ведет себя как герой знаменитого анекдота - мол, да, успех-то есть, но я им не пользуюсь. Дело в том, что Андрей - примерный семьянин, и в этом мире ему нужна лишь одна женщина. И равновесие в данной идеальной конструкции рушится вовсе не благодаря очередной симпатичной пациентке Филатова - его жена Алиса неожиданно принимает решение покинуть врачевателя женских "душ".

Филатов Премьера 17 февраля.Мужские проблемы женского доктора! Филатов с 17 февраля в 19:00 на СТС

Теперь то, от чего Андрей раньше отказывался по соображениям принципиальным, он как мужчина одинокий может делать без каких-либо угрызений совести. И Филатов приступает к поискам новой спутницы, не подозревая, что поиски эти заведут его в самый настоящий творческий тупик.

Роль женщины, посмевшей бросить неотразимого гинеколога, исполняет Олеся Судзиловская. В образе его строгой секретарши Ларисы Павловны появится Мария Аронова. Также в комедии, состоящей из 21 серии, мы увидим Галину Польских, Эммануила Виторгана, Егора Корешкова и других популярных артистов.

Ричард Гир в роли гинеколога Трэвиса. Кадр из фильма.

Стоит также отметить, что новый российский сериал в чем-то перекликается со знаменитым фильмом Роберта Олтмэна "Доктор Ти и его женщины" (2000), главный герой которого, сыгранный Ричардом Гиром, тоже был успешным гинекологом.

СТС, "Филатов", с 17 февраля, понедельник — четверг, 19:00