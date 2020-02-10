КВН возвращается: 20 команд сразятся за чемпионство

Мы начинаем КВН. Для чего? Ответ на этот классический вопрос прост - для того, чтобы понять, какая из двадцати команд, играющих в Высшей лиге в сезоне-2020, станет лучшей. Состав участников сезона - это привычный для Клуба сплав молодости и опыта. Наряду с матерыми коллективами, среди которых «Русская дорога», Сборная Московского цирка, «Такая история», прошлогодние финалисты из «Татнефти» и сборной Снежногорска, за победу сразятся новички "вышки". Первыми из дебютантов элитной лиги свое творчество представят публике «Доктор Хаусс» (Могилёв) и «Буряты» (Иркутск-Улан-Удэ), ставшие, между прочим, в минувшем году чемпионами в Премьер-лиге.

Компанию амбициозной молодежи в стартовой игре составят «Юра» (Москва) и вышеупомянутая "Татнефть", выглядящая с учетом своего финального опыта явным фаворитом в этом квартете.

Как и в других четырех играх 1/8 финала, соревноваться команды будут в четырех дисциплинах - приветствие, импровизация, музыкальный фристайл и капитанский конкурс, в котором лидеры команд расскажут о себе любимых.

Напомним, в прошлом сезоне в Высшей лиге победу одержала красноярская команда "Так-то", сумевшая в финале обойти "Татнефть" на одну десятую балла .

Первый канал, КВН. Старт сезона, 15 февраля, 21:20