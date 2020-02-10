2020-02-10T20:20:49+03:00
Звезды

"Ударил прямой наводкой по лицу, избивал ногами": певица Наталья Штурм сбежала от мужа-тирана

Исполнительница хита "Школьный роман" впервые показала побои
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Штурм.Наталья Штурм.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Певица Наталья Штурм переживает тяжелые времена. Ее сын Арсений не спешит выходить на связь после того, как переехал жить к отцу. С бывшим мужем Игорем Павловым артистка рассталась совсем не на дружеской ноте. Дело в том, что бизнесмен поднимал на женщину руку. Наталья откровенно рассказала об издевательствах. Более того, она обнародовала фото после побоев.

Наталья Штурм призналась, что стала жертвой домашнего насилия. Звезда 90-х со слезами на глазах вспоминает те времена. Она опубликовала фото, на котором запечатлена с синяками на лице.

Наталья Штурм опубликовала фото с последствиями домашнего насилия. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Штурм опубликовала фото с последствиями домашнего насилия.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"15 лет назад. Я никогда никому не показывала фото. Только в милиции, где они дружно смеялись и с удовольствием брали взятки от мужа", - высказалась Наталья.

53-летняя Штурм призналась, что была счастлива в браке с бизнесменом Игорем Павловым. Однако все закончилось в один момент. Муж стал выпивать. В состоянии алкогольного опьянения Игорь становился агрессивным. "Начинались удары по телу, когда я говорила ему, что надо контролировать количество алкоголя, который он выпивал", - рассказала исполнительница хита "Школьный роман".

Наталья Штурм с мужем Игорем Павловым. Фото Россия 24

Наталья Штурм с мужем Игорем Павловым. Фото Россия 24

Однажды после избиения певица приняла решение сбежать от супруга. "Мж был пьян уже неделю. Я зашла в ванну, он меня раз ударил, я закричала, потом меня ударил прямой наводкой по лицу. Сломал мне нос... Я кричала", - цитирует ФАН.

Когда ей удалось вырваться и выбежать из квартиры, муж ее нагнал. "Он избивал меня ногами на снегу", - поделилась своей болью Наталья.

Напомним, брак с Игорем Павловым стал для Натали Штурм вторым. До него артистка была замужем за Сергеем Деевым, которому родила дочь Елену. Не так давно она подарила певице внука. Сейчас звезда полностью занята малышом и свою личную жизнь устраивать не спешит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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