Та же яйцебитня: Бизнесу обещали отменить устаревшие советские СанПиНы, но вместо этого лишь слегка их отредактировали

ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?

Реформа контроля и надзора, широко разрекламированная под названием «регуляторная гильотина», начиналась больше года назад с яйца. Тогда премьер-министр страны (теперь уже бывший) Дмитрий Медведев в качестве абсурдных требований к бизнесу привел прописанную в СанПиНе (санитарных правилах и нормах) технологию приготовления омлета. Процесс описан в документах досконально: сколько минут запекать яйца и при какой температуре.

Яйцам в санитарных требованиях вообще уделено особое внимание. По правилам, в любом кафе должно быть аж три разных помещения: в одном хранить, в другом распаковывать и мыть (в четырех ванночках), в третьем (яйцебитне) - взбивать.

И вот год спустя, когда реформа в разгаре, СанПиН снова оказался в центре внимания. Дело в том, что Роспотребнадзор, который составлял обновленные правила, убрал оттуда то, что критиковал в свое время премьер, но оставил многие другие требования, которые бизнес небезосновательно считает абсурдными.

- В обновленном СанПиНе много общих слов, а значит, трактовать его можно как угодно широко. А еще там появились требования, которых не было раньше, - рассказал «Комсомольской правде» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - Например, написано, что работа кафе или ресторана должна быть основана на принципах здорового питания. Как это понимать? Значит ли это, что любой проверяющий может прийти и сказать: «Ой, а что это вы тут картошку во фритюре жарите? Это нездоровое питание. Я вас оштрафую».

Нынешняя система, которую чиновники хотят изменить лишь символически, способствует коррупции.

- Когда предпринимателю выставляют штраф в 300 тысяч рублей, что он делает? Пытается решить вопрос в частном порядке, - говорит Бухаров. - Так что СанПиН - просто инструмент для получения административной ренты. Взяток, проще говоря. К тому же у Роспотребнадзора до сих пор палочная система: чем больше штрафов выписал, тем лучше.

Кстати, к новой версии СанПиНа от Роспотребнадзора вопросы не только у бизнеса, но и у Минэкономразвития, Минпромторга и Минюста.

Есть кардинально другой вариант документа, его подготовили сами рестораторы. Но на специальной рабочей группе чиновники и бизнесмены не могут договориться о главном - что контролировать, процесс или результат. То есть нужно ли прописывать в правилах, как именно хранить, мыть и разбивать яйца, или указать только, каким должен быть нормальный омлет.

Та же яйцебитня, только в профильФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЛИШЬ ДАТЫ ПОМЕНЯЛИ

Чуть менее громкая, но не менее показательная история приключилась с правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. В рамках гильотины Минтруду было поручено документ пересмотреть. В отведенные сроки чиновники опубликовали для обсуждения… точно такой же текст, как был раньше. Логика простая - правила и без того хорошие, но раз велено, отменим и примем новые. Не изменив ни единого слова.

- Честно говоря, у управляющих компаний к этим правилам не было никаких претензий, - сказал в разговоре с «КП» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. - Тем более речь идет о безопасности, а это правила, в буквальном смысле написанные человеческой кровью. Система охраны труда нам досталась с советских времен, а тогда трудовые ресурсы берегли.

Сейчас к правилам многие относятся наплевательски - взять хотя бы случай с обрушением спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге.

- Там поминутно можно наблюдать, как нарушалась техника безопасности, - говорит эксперт. - Рабочий вышел из люльки без троса и в прямом смысле пилил сук, на котором сидел, - он же шел по крыше и пилил крепления газорезкой. То есть нарушение правил, тех самых, советских, архаичных, приводит к гибели людей.

По словам Крохина, трудинспекция коммунальщиков не донимает. В отличие от пожарной службы.

- Каждые два года они выпускают новые правила, в которых требуют закупать новые средства защиты. С каждым разом они все дороже. Это просто вымогательство денег! - возмущается Крохин. - Так что сейчас ни одна управляющая организация не может выполнить всех требований пожарной безопасности чисто по финансовым соображениям.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Спустить реформу на тормозах - естественная реакция чиновников»

Алексей ЕФРЕМОВ, ведущий научный сотрудник Центра технологий госуправления РАНХиГС:

- Можно понять, почему министерства и ведомства так цепляются за устаревшие требования. Ведь меньше требований - меньше проверок. И как следствие - сокращение штатной численности контролирующих ведомств. Естественная реакция чиновников, которые почувствовали угрозу своим интересам, - попытки спустить все на тормозах, переутвердить существующие нормы и правила.

С другой стороны, необходимость той или иной нормы должна обосновываться расчетами. Таких данных, как правило, нет. Справедливости ради замечу, что нет их и у бизнесменов. Суммы, которые они называют в качестве затрат на выполнение требований, часто берутся с потолка.