Звезда фильма "Афоня" Евгения Симонова мужественно борется с онкологией

Евгения Симонова прославилась на всю страну после выхода на экраны в 1974 году фильма "В бой идут одни старики". Потом были съемки в "Афоне" и музыкальной сказке "Обыкновенное чудо". Однако большую часть времени актриса отдавала театру. А несколько лет назад с ней случилась беда. Врачи диагностировали у звезды экрана онкологию.

Евгения Симонова 12 лет борется с раком легких. В Германии ей провели операцию - удалили легкое, пишет "Экспресс газета".

Актриса Евгения Симонова, 1980 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

64-летняя актриса не унывает. Народная артистка России продолжает работать в театре и кино. Правда, редко выезжает на гастроли и съемки за пределы Москвы. Врачи запретили чрезмерные нагрузки.

Супругу во всем поддерживает режиссер режиссер Андрей Эшпай. Он стал третьим мужем Евгении Павловны. Когда-то их познакомил Игорь Костолевский. Бурный роман закончился рождением дочки Маши.

Кинорежиссер Андрей Эшпай. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Союз оказался удачным не только в личном, но и в творческом плане. Благодаря мужу Симонова вернулась в кино.

Что касается детей, то от первого брака с актером Александром Кайдановским у Симоновой есть дочь Зоя. Она пошла по пути родителей, закончила ГИТИС и в настоящее время служит там же, где и ее мама - в Театре имени Маяковского. У нее двое детей - сын Алексей и дочь Варвара, которых бабушка просто обожает.

Мария Эшпай унаследовала гены своего знаменитого деда - композитора Андрея Эшпая. Она окончила Московскую консерваторию и стала известной пианисткой. В детстве девочка снялась в нескольких картинах вместе со своими родителями.