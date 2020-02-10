2020-02-10T21:48:19+03:00
Политика

Как в Азербайджане получилось омолодить парламент

Наш корреспондент убедился - депутатов местного Милли Меджлиса выбрали, не перекрутив гайки политсистемы
Владимир ДЕМЧЕНКО
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Столица Азербайджана неуловимо похожа на столицу России - на фоне исторических кварталов всплывают высотки и телебашня. А вот политические эксперименты в наших странах - такие разные.Столица Азербайджана неуловимо похожа на столицу России - на фоне исторических кварталов всплывают высотки и телебашня. А вот политические эксперименты в наших странах - такие разные.Фото: Shutterstock
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Через 1,5 года в России грянут выборы в Госдуму. Некоторые конспирологи уже вангуют, что это может стрястись и раньше. На то они и конспирологи. Но чуть раньше или позже нам горячего политсезона в любом случае не избежать. Вечных обвинений в «каруселях», стенаний, что от кандидатов требуют собрать тысячи подписей в поддержку, что во власть не пускают ершистую молодежь...

- А как у соседей? Неужели то же самое? - подумал я и рванул в… Азербайджан. Да-да, в эту вроде бы европейскую республику, но с восточным акцентом - страну хурмы и шаурмы. Собственно, как и Россия - Европа, но с щепоткой Византии...

В Азербайджане как раз случились внеочередные выборы в парламент (Милли Меджлис). Причем по инициативе правящей партии.

- Интересно, интересно, - потирал я руки.

И сразу же обалдел, глядя на руки в чернилах у всех выходящих с избирательных участков в Баку. «Карусели»? Это наша национальная либеральная забава - искать автобусы, на которых привозят народ для голосования, - от участка к участку. Здесь с этим разобрались по-восточному просто: всем проголосовавшим пшикают на палец спецчернилами. Они не смываются ровно два дня. И на каждом участке азербайджанцев просят: покажи палец. Если чистый - голосуй. А в чернилах - давай до свидания! Зачем, дорогой, второй раз пришел?

Почему бы и в России не сделать то же самое? Просто же и сердито.

А как с регистрацией? У нас прошлым летом по бульварам бегала молодежь с воплями: «Нас не регистрируют кандидатами! Требуют по 5 тысяч подписей в поддержку! И даже собранные бракуют. Произвол!»

А азербайджанский ЦИК щелкнул пальцами и… включил «зеленый свет»: подписей в поддержку нужно всего 450 штук. Тут это все равно что по родственникам пройтись.

В итоге за 125 мест в меджлисе бились 1317 кандидатов. Из них больше половины - независимые (от партии власти, кстати, всего 123 человека).

Таким же легким движением руки тут ликвидировали как класс разговоры о незаконной агитации. Просто закрыли на это глаза. Особенно в интернете - публикуй про себя любимого что хочешь и сколько хочешь.

Наблюдатели на участках тоже - пожалуйста! Хоть с биноклем за счетоводами следи, хоть видео снимай. И ничего, посчитали голоса под пристальными взорами.

- Ну уж после всего этого правящая партия села в лужу? - допытывался я.

Как бы не так. 69 мест из 125 - больше половины мест в парламенте взяла партия президента Ильхама Алиева «Новый Азербайджан». Причем 2/3 кандидатов от этой партии были новичками в политике, а пятеро - вообще моложе 30 лет.

В общем, стоит ли перекручивать гайки политсистемы? Наши соседи попробовали обойтись без этого. И ничего - получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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