Доставка, отзывы, виртуальная карта: главные правила покупок в зарубежных интернет-магазинах

29 млн россиян совершают онлайн-покупки хотя бы раз в полгода. И зачастую — в зарубежных интернет-магазинах причины просты: более низкая стоимость, возможность приобрести товары, которых нет в России, более широкий выбор и большее количество уникальных и интересных вещей. При этом цены в зарубежных интернет-магазинах в среднем отличаются от российских на 20-30%, а разница в покупке одежды порой доходит до 75%.

5 важных правил

Чтобы покупки приносили удовольствие, а не разочарование, эксперты Роскачества выделили важные правила шопинга в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах:

1. Изучите отзывы

Прежде, чем купить товар, изучите отзывы о нем и о магазине, в котором собираетесь его заказать. И не ограничивайтесь отзывами и комментариями на сайте, на котором планируете заказывать – посмотрите, что пишут о нем на «сайтах-отзовиках». Если это крупный магазин, поищите группу в социальных сетях, где пользователи оставляют свое мнение о товарах этого магазина.

2. Узнайте стоимость доставки

Сразу узнайте стоимость доставки именно в ваш город. Далеко не во всех интернет-магазинах та цена, которая указана рядом с товаром, является итоговой. Многие интернет-магазины указывают стоимость доставки отдельно – ее можно найти на той же странице, либо во вкладке – «Доставка» (англ.– Delivery). Также к итоговой сумме прибавьте таможенную пошлину, чтобы знать наверняка, во сколько вам обойдется товар. С 2020 года беспошлинный лимит составляет 200 евро и 31 кг на одну посылку. То есть если заказать несколько посылок, каждая из которых будет стоить меньше 200 евро и весить меньше 31 кг, то пошлину платить не придется. Если же у посылки будет превышение по стоимости, то сверху придется заплатить 15% налога на сумму превышения лимита. Аналогично и с весом – за каждый лишний килограмм придется заплатить 2 евро.

3. Ищите ID

Обратите внимание, присваивается ли посылке трек-номер (tracking ID, идентификатор почтового отправления) и, если он есть – вы сможете отслеживать перемещение посылки через сайт или в мобильном приложении.

4. Узнайте все о гарантии

Ознакомьтесь с информацией о гарантии и возврате товара, особенно если планируете покупку на крупную сумму.

5. Не используйте основную карту

Пожалуй, самое важное правило, которое, скорее, является правилом цифровой гигиены: не используйте для покупок зарплатную или основную банковскую карту. Создайте отдельную, например, виртуальную карту, исключительно для онлайн-покупок и переводите на нее только те суммы, которые необходимы для оплаты текущих покупок. Так вы защитите ваши средства от потенциальных мошенников. Не забывайте, что в сети огромное количество фишинговых сайтов интернет-магазинов, которые легко спутать с оригинальными, ведь они часто идентичны по дизайну.

Важно: если товар не подошел

Особо внимательным следует быть при покупке одежды и обуви. Необходимо соотнести российские размеры с теми, которые указаны на сайте продавца. Если вы обнаружите, что размер не подошел, уже после доставки, одежду и обувь, конечно, можно будет вернуть, но вам придется оплатить транспортировку заказа обратно к отправителю.

Если вы хотите приобрести электронику – обязательно стоит учесть, что не все производители поддерживают международную гарантию. Это означает, что при покупке техники в зарубежном интернет-магазине и наступлении гарантийного случая, есть вероятность того, что устройство придется отправлять в страну, в которой оно было произведено. Рекомендация Роскачества: приобретайте сложную технику на локальном рынке.

О, дивный язык маркетплейсов...

Отдельного внимания достойны маркетплейсы - популярные платформы, на которых частные продавцы реализуют свои товары. Например, китайский AliExpress, или американский Amazon. Во время шопинга на таких платформах стоит обращать внимание на рейтинг продавцов и отзывы других клиентов, внимательно изучать фотографии и характеристики товаров (желательно, на английском языке, чтобы избежать недопонимания из-за плохого перевода на русский язык), задавать уточняющие вопросы продавцам, если что-то требует разъяснения.

- Будьте осторожны, планируя покупку технически сложных товаров, ювелирных украшений, косметики и игрушек, выставляемых по очень низким ценам на маркетплейсах. Они могут оказаться подделками или не отвечать требованиям безопасности. В случае, если вам придет товар ненадлежащего качества, или вовсе не тот товар, который был на картинке, вы всегда можете обратиться в службу поддержки маркетплейса – в большинстве случаев они идут потребителям навстречу и осуществляют возврат средств, – поясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Главные советы по безопасности покупок в сети

Не стоит забывать и о базовых советах безопасности во время онлайн-шопинга, которые относятся не только к зарубежным, но и к российским интернет-магазинам:

1. Проверьте адрес сайта

Внимательно проверьте адрес сайта в строке браузера до того, как вы решите оплатить выбранный товар. Нередко покупателей заманивают на сайты-двойники при помощи почтовых рассылок. По дизайну такие сайты почти ничем не отличаются от известных и популярных интернет-магазинов. Ничего не подозревающая жертва вводит свои платежные данные, а мошенники их похищают.

Как проверить:

Найти доменное имя сайта на специальных сервисах (напр. – https://www.reg.ru/whois/). Мошенники зачастую используют для фишинга «сайты-однодневки», которые редко существуют больше нескольких дней. Поэтому чем сайт моложе, тем выше риск его использования в мошеннических схемах. Если со дня регистрации домена прошло меньше двух недель, стоит отказаться от покупки на этом сайте.

2. Обратите внимание на использование протокола HTTPS

Обратите внимание на использование протокола HTTPS и наличие действующего сертификата безопасности. Протокол HTTPS обеспечивает безопасное зашифрованное соединение браузера с сервером. А сертификат показывает, что вы подключены именно к тому веб-сайту, адрес которого отображается в адресной строке браузера, соединение не перехвачено и зашифровано. Это особенно важно при пересылке конфиденциальной информации, например, регистрационных и платежных данных.

Как проверить:

Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы HTTPS и изображение «замочка» в адресной строке. Если символов нет, никогда не оставляйте свои данные на сайте!

3. Ищите контактные данные

Очень важно наличие контактных данных, размещенных на сайте интернет-магазина. Там должны быть адрес электронной почты (или форма обратной связи) и актуальный контактный номер телефона.

4. Не покупайте по wi-fi

Не совершайте покупки через публичный wi-fi (например, в метро или кафе). В противном случае злоумышленник сможет подключиться к ней и осуществить перехват данных посредством атаки Man-in-the-Middle.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Известное имя — не панацея

- Известное имя площадки - совсем не гарантия безопасности, а лишний повод перепроверить ресурс перед покупкой. Наши специалисты ежедневно фиксируют создание фишинговых и мошеннических ресурсов, нацеленных на площадки с мировой известностью, такие как Amazon, E-bay, Aliexpress и тд. Так, в 2018 году перед черной пятницей было обнаружено более 400 ресурсов, выдающих себя за Aliexpress, и более 200 ресурсов, нацеленных на другие бренды и интернет-площадки, а появление новых регулярно фиксируется и на сегодняшний день, - предупреждает Антон Долгалев, руководитель команды аналитиков Brand Protection Group-IB. - Но и покупая на малоизвестных «онлайн-площадок» тем более стоит всегда быть на чеку. Так, согласно нашему исследованию онлайн-рынка спортивных товаров, лишь чуть более 20% Интернет-ресурсов в поисковой выдаче относятся к официальным. Владельцы же остальных ресурсов пользуются услугами более 150 000 хостинг-провайдеров по всему миру, а потому юридически практически недосягаемы в случае, если рядовой покупатель, ставший жертвой мошенничества, захочет восстановить справедливость.