2020-02-11T12:02:21+03:00
Общество

Как получить много валентинок и полюбить работу: Рейтинг вопросов россиян к поисковику о самом главном

Пользователи хотят знать, как полюбить свою внешность
Ася КУЗНЕЦОВА
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Оказалось, что россиян настолько интересует, что же такое любовь, что этот вопрос пришлось убрать из рейтингаОказалось, что россиян настолько интересует, что же такое любовь, что этот вопрос пришлось убрать из рейтингаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Яндекс опубликовал самые популярные запросы пользователей о любви в преддверии Дня святого Валентина. Оказалось, что россиян настолько интересует, что же такое любовь, что этот вопрос пришлось убрать из рейтинга, и лидером в нём стал запрос "Как признаться в любви?".

Самыми популярными произведениями "про любовь" стали фильмы, а следом за ними - цитаты и песни. Изучая географию интереса к мелодрамам, в Яндексе выяснили, что самыми романтичными зрителями оказались жители Крыма, Алтая и Мордовии, а также Воронежской, Тамбовской, Белгородской и Липецкой областей.

В выборе любовной поэзии россияне склонны доверять классике. Чувственная лирика Сергея Есенина одинаково сильно любима и мужчинами, и женщинами. При этом на втором и третьем местах для мужчина - Фёдор Тютчев и Александр Пушкин, а для женщин - Анна Ахматова и Марина Цветаева.

На карте показано жители каких регионов России чаще всего ищут фильмы о любви / Фото предоставлено пресс-службой Яндекса

На карте показано жители каких регионов России чаще всего ищут фильмы о любви / Фото предоставлено пресс-службой Яндекса

Главной традицией Дня всех влюблённых остаётся обмен валентинками, а среди тем, больше всего волнующих пользователей об этих открытках-сердечках стали "Что написать в валентинке?", "Как незаметно передать валентинку?" и "Как получить много валентинок?".

Согласно статистике запросов о том, как остановить свои чувства к кому-то, чаще всего пользователей волнует как разлюбить мужчину или того, кто не отвечает взаимностью. Однако любовь не всегда означает только влечение к другому человеку. Россияне также ищут ответ на вопрос о том, как полюбить свою внешность, свою работу, школу, секс и бога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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