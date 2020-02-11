В НХЛ из-за коронавируса кончились клюшки

Новый смертельный вирус ударил по соревнованиям сразу в нескольких видах спорта. Но кроме отмены нескольких крупных турниров в Китае, эпидемия добралась и до Национальной хоккейной лиги, матчи которой проходят в США и Канаде. Нет, слава богу, среди хоккеистов пока заболевших нет. А вот проблемы с инвентарем уже возникли.

Дело в том, что три четверти клюшек, которыми играют профессионалы, производятся в Китае. А там многие заводы закрылись на каникулы. В конце января поставки клюшек в Америку прекратились и давольно быстро возник дефицит. По сообщениям американских СМИ, даже в некоторых ведущих клубах НХЛ пришлось ограничить использование инвентаря. Так теперь на тренировку каждому игроку выдают по одной клюшке и по две на матч, хотя раньше использовалось по три.

Производители клюшек, правда, уверяют, что в магазинах клюшек хватит до конца сезона. При этом прием индивидуальных заказов приостановлен.

Какие еще виды спорта пострадали от коронавируса

- Четыре китайские хоккейные команды, выступающие в КХЛ («Кунь Лунь») и ВХЛ («ОЭРДЖИ», «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу»), не пускают домой и они пока играют и тренируются на территории России.

- Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который должен был пройти в Нанкине и вовсе отменили. Он продет здесь же через год.

- Международная федерация лыж (ФИС) отменила китайский этап Кубка мира по горным лыжам. Новые горнолыжные трассы, построенные к Олимпиаде-2022 в Пекине, собираются опробовать через год.

- В Ухане, где и началась эпидемия, с 3 по 14 февраля должен был пройти олимпийский отборочный турнир среди стран Азии и Океании по боксу. Его сроки передвинули на март перенесли в столицу Иордании Амман.

- Олимпийские квалификационные соревнования по баскетболу среди женщин, которые должны были пройти в китайском Фошане, перенесли в Белград.

- Игры финального этапа азиатской отборочной группы по футболу у женщин перенесли из Уханя в Сидней.

- Отменен этап «Формулы Е». Гонка должна была пройти в городе Санье 21 марта. Под большим вопросом оказалось и проведение этапа «Формулы 1» в Шанхае с 16 по 19 апреля. Шли разговоры, что возможен обмен этапами с Россией, где гонка запланирована на конец сентября.

- На территории Китая отменены несколько теннисных Челленджеров (соревнования, которые стоят ниже турниров ATP и WTA). Переносятся матчи Кубка федерации.

- Отменен китайский этап Мировой серии по плаванию, который должен был состояться в Пекине в начале апреля.

Кроме того, перенесены многие соревнования внутри Китая, отменен Суперкубок страны по футболу.

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