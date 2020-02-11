2020-02-11T14:34:10+03:00
Звезды

"Сердце разрывается от боли": Мила Йовович рассказала о болезни новорожденной дочки

Актриса старается не падать духом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мила Йовович рассказала о болезни новорожденной дочкиМила Йовович рассказала о болезни новорожденной дочкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мила Йовович не на шутку напугала своих поклонников тревожным сообщением. Неделю назад актриса родила третью дочку. Однако у малышки возникли проблемы со здоровьем. Девочка настолько слаба, что не в состоянии нормально питаться.

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочки. По словам актрисы, ее маленькая Ошин очень слаба.

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Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон родилась 2 февраля 2020 года
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"У моей Ошин особенно тяжелый случай желтухи новорожденных, которая никак не проходит. Врачи сказали мне, что ей нужно как можно больше есть, чтобы она поскорее поправилась. Но проблема в том, что она очень быстро засыпает во время кормления грудью. Поэтому мне пришлось обзавестись приспособлением, при помощи которого я сцеживаю молоко и кормлю ее из бутылочки. Чем больше молока она выпьет, тем быстрее поправится", - рассказала многодетная мама в блоге.

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Дочки Милы Йовович. Дешиэл кормит малышку Ошин
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Из-за болезни малышки Мила вынуждена постоянно ездить в больницу на анализы. "У моей крохотной бедняжки уже столько ранок на пятках. Это следы бесконечных анализов крови на антитела. У меня сердце разрывается от боли, когда я на нее смотрю. Будем надеяться, что следующий анализ покажет, что ей становится лучше", - поделилась своей болью актриса.

Впрочем, знаменитость старается не падать духом. Положительные эмоции она получает при виде того, как ее две старшие дочки - 12-летняя Эвер и четырехлетняя Дешиэл - трогательно заботятся о младшей сестричке. Они кормят Ошин из бутылочки. При виде этих трогательных кадров слезы наворачиваются на глаза.

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В 2009 году Милла вышла замуж в третий раз за режиссера Пола Андерсона, с которым встречалась семь лет до свадьбы
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Напомним, третья беременность далась Милле Йовович непросто. Она жаловалась на отеки, плохое самочувствие и мечтала поскорее родить. При этом актриса шутила, что единственным плюсом стала ее увеличившаяся грудь. В обычном состоянии актриса не может похвастаться выдающимся бюстом, но во время беременности он увеличился на несколько размеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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