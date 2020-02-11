"Сердце разрывается от боли": Мила Йовович рассказала о болезни новорожденной дочки

Мила Йовович не на шутку напугала своих поклонников тревожным сообщением. Неделю назад актриса родила третью дочку. Однако у малышки возникли проблемы со здоровьем. Девочка настолько слаба, что не в состоянии нормально питаться.

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочки. По словам актрисы, ее маленькая Ошин очень слаба.

millajovovich Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон родилась 2 февраля 2020 года

"У моей Ошин особенно тяжелый случай желтухи новорожденных, которая никак не проходит. Врачи сказали мне, что ей нужно как можно больше есть, чтобы она поскорее поправилась. Но проблема в том, что она очень быстро засыпает во время кормления грудью. Поэтому мне пришлось обзавестись приспособлением, при помощи которого я сцеживаю молоко и кормлю ее из бутылочки. Чем больше молока она выпьет, тем быстрее поправится", - рассказала многодетная мама в блоге.

millajovovich Дочки Милы Йовович. Дешиэл кормит малышку Ошин

Из-за болезни малышки Мила вынуждена постоянно ездить в больницу на анализы. "У моей крохотной бедняжки уже столько ранок на пятках. Это следы бесконечных анализов крови на антитела. У меня сердце разрывается от боли, когда я на нее смотрю. Будем надеяться, что следующий анализ покажет, что ей становится лучше", - поделилась своей болью актриса.

Впрочем, знаменитость старается не падать духом. Положительные эмоции она получает при виде того, как ее две старшие дочки - 12-летняя Эвер и четырехлетняя Дешиэл - трогательно заботятся о младшей сестричке. Они кормят Ошин из бутылочки. При виде этих трогательных кадров слезы наворачиваются на глаза.

millajovovich В 2009 году Милла вышла замуж в третий раз за режиссера Пола Андерсона, с которым встречалась семь лет до свадьбы

Напомним, третья беременность далась Милле Йовович непросто. Она жаловалась на отеки, плохое самочувствие и мечтала поскорее родить. При этом актриса шутила, что единственным плюсом стала ее увеличившаяся грудь. В обычном состоянии актриса не может похвастаться выдающимся бюстом, но во время беременности он увеличился на несколько размеров.