2020-02-11T14:15:29+03:00
Спорт

В итальянском Антхольце открывается чемпионат мира по биатлону

Наши сборные готовятся к стартам
Сергей КИРИЛЛОВ
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Наши сборные готовятся к стартамНаши сборные готовятся к стартамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Такого пессимизма перед стартом мирового первенства в одном из самых популярных у нас видов спорта не было давно. После 26 гонок без наград на этапах Кубка мира российский биатлонный мир впал в уныние. А президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев на пресс-конференции заявил, что « я даже не смотрю на этот чемпионат мира.. провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам». По поводу медального плана Драчев и вовсе сказал, что «говорить об этом смешно». В общем, подстелил соломку, и пустил сборную в свободное плавание.

Нет, конечно, многое сделано. До 9 человек усилена сервис-бригада на чемпионате. Тестируются новые лыжи. Но вот с подготовкой что-то не заладилось.

- Я провел огромный анализ всего происходящего, - говорит Драчев. - Даже, может, и неплохо, что это произошло сейчас, потому что еще есть время до Олимпийских Игр. Это все-таки главный старт, и мы очень надеемся, что будем там выступать. И до Игр есть время для того, чтобы догнать норвежцев и французов. Что делают две эти команды? Вот какой надо вопрос задавать. Мы не можем попасть в призы, потому что французы и норвежцы явно сильнее нас по всем компонентам…

Другие специалисты тоже оптимизмом не блещут. Но вот наша легендарная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова, у которой на ЧМ в составе сборной едет дочь Кристина, в интервью «КП» сказала, что нашим по силам выиграть бронзу в эстафете.

А мы надеемся на большее. И Болеем.

Полное расписание гонок и трансляций на первую неделю. Время московское

13 февраля.16:45. MIX смешанная эстафета. Матч ТВ

14 февраля.16:45. Женщины, 7.5 км, спринт. Матч ТВ

15 февраля.16:45. Мужчины, 10 км, спринт. Первый

16 февраля. 15:00. Женщины, 10 км, гонка преследования. Матч ТВ

,……17:15. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования. Первый

18 февраля.16:15. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

19 февраля. 16:15. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

20 февраля.17:15. MIX, смешанная эстафета (супермикст)

22 февраля. 13:45. Женщины, 4х6 км, эстафета

………………..16:45. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета

23 февраля.14:30. Женщины, 12.5 км, масс-cтарт

………………..17:00. Мужчины, 15 км, масс-cтарт

Состав сборной России

Мужская сборная: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Саид Халили;

Женская сборная: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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