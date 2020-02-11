Путин встретился с главным налогоплательщиком России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел на доклад к президенту не просто с отчетом за прошлый год, но с новым проектом, который может стать одним из крупнейших в мире.

- Объём добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года – это 285,5 миллиона тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте, - начал Сечин с подведения итогов. - Среднесуточный уровень добычи составил 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли.

- Расходы на добычу у вас уменьшаются? - спросил Путин.

- Самые низкие в мире среди публичных нефтяных компаний, - ответил Сечин.

- А запасы?

- Запасы – номер один в мире также среди публичных компаний, - сказал глава "Роснефти". - У нас восполнение запасов идёт опережающими темпами: порядка 180 процентов от накопленной добычи. По итогам года мы выплатим около 3,6 триллиона рублей в налоговую систему страны.

- Вы у нас самый большой налогоплательщик, - похвалил президент.

Отдельно глава "Роснефти" остановился на проекте «Восток Ойл»

- Нам поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути, компания с партнёрами ведёт работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, - сказал Сечин. - Ресурсная база на данном этапе, Владимир Владимирович, порядка пяти миллиардов тонн нефти. Общий объём инвестиций в этот проект составит более 10 триллионов рублей. На первом этапе мы уже планируем около двух триллионов.

- Это от Ванкора на север? - уточнил Путин.

- От Ванкора плюс 400 километров прямо на север. Там будет два крупных промысла – это Пайяхское месторождение и Западно-Иркинское месторождение.

Всего в рамках запланированного будет построено 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, проложено 800 километров магистральных труб, а внутрипромысловых – порядка семи тысяч километров, 3,5 тысячи километров электрических сетей. И этот гигантский проект даст около 100 тысяч новых рабочих мест.

- В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно, - привел главную цифру Сечин. - Это самый крупный в настоящее время в глобальном секторе проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки.

- Проект очень большой, конечно, перспективный, - согласился президент. - Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Желаю вам успехов. Нужно только всё как следует посчитать.