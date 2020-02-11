2020-02-11T15:25:36+03:00
Экономика

«Они как наркоманы»: треть клиентов микрофинансовых контор отдают им почти всю зарплату

Заемщики подсели на финансовую иглу, считают эксперты
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Заемщики подсели на финансовую иглуЗаемщики подсели на финансовую иглуФото: Олег УКЛАДОВ
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О том, насколько глубоко увязли в долговой яме клиенты микрофинансовых организаций (МФО), впервые объявил Центробанк. По данным регулятора за последний квартал 2019 года, 53% микрозаемщиков отдают на обслуживание долгов больше половины зарплаты, в том числе каждый третий (36,9%) - 80% доходов или выше.

Руководитель Общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев разговоре с «КП» сравнил ситуацию с поездом, который движется в пропасть.

- Клиенты МФО уже не могут не брать, потому что занимают либо для того, чтобы расплатиться со старыми долгами, либо для того, чтобы купить еды, - считает Алексеев. - Заемщики подсели на финансовую иглу, а МФО стали финансовыми барыгами, которым все равно, кому и сколько выдавать, иначе коллапс наступит у них.

По мнению эксперта, кредитную кабалу может остановить только вал личных банкротств. Однако это приведет к тому, что станут лопаться МФО, и поэтому увеличится «серый» рынок ростовщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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