Меньше 10 процентов россиян получили прибавку зарплате в 2020 году

Ожидания разошлись с реальностью. Только восьми процентам россиян новый, 2020 год принес долгожданную индексацию зарплат, выяснил сервис «Работа.ру». 87% россиян уже не ждут увеличения получки, а 5% все еще надеются, что получат повышение жалования в скором времени.

Судя по опросу, проведенному год назад, большинство (81%) опрошенных не устраивала их зарплата. В ноябре 2019-го исследование показало, что на повышение окладов рассчитывают 19% занятых жителей страны, при этом больше трети россиян были уверены, что ждать роста доходов не придется.

Но, по мнению экспертов, не стоит отчаиваться. В конце года «Комсомолка» писала о том, что 25% компаний страны в 2020-м планируют индексировать своим сотрудникам зарплаты. Тем, у кого скромные доходы, поднять получку вынуждает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Работодатели будут вынуждены поднимать жалование и работникам с солидными окладами, так как высококвалифицированные кадры с каждым годом все в большем дефиците.