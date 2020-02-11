2020-02-11T17:23:37+03:00
Звезды

Сергей Бурунов появился на кинопремьере с красавицей-брюнеткой

Актер и его спутница были замечены в кинотеатре на «местах для поцелуев» [фото, видео]
Елена ПЕТРОВА
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Актер и его спутница были замечены в кинотеатре на «местах для поцелуев». Фото: Елена ПЕТРОВААктер и его спутница были замечены в кинотеатре на «местах для поцелуев». Фото: Елена ПЕТРОВА
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Вечером понедельника на светской премьере мелодрамы «Лед-2» в киноцентре «Октябрь» большинство знаменитостей с удовольствием позировали репортерам на «красной дорожке». Перед камерами появились моложавая Алла Пугачева, посвежевшая после отпуска Светлана Лобода, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Александр Петров с семьей и новой девушкой, и многие-многие другие.

Однако, были и те, кто предпочел пройти в зал незаметно, минуя вспышки фотокамер. Одним из таких непубличных артистов оказался звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов, однако, его все равно заметили в зале.

42-летний Бурунов, тщательно оберегающий личную жизнь от чужих глаз, появился в компании красавицы-брюнетки — они сидели рядом на «галерке» и мило болтали. Молодая эффектная спутница сразу привлекла внимание репортеров, ведь о том, что артист встретил свою любовь и готовится к свадьбе, в светской тусовке шепчутся с прошлого года. Однако, девушка явно не искала внимания СМИ и при появлении камер моментально дистанцировалась от Бурунова.

Между тем, как выяснила «КП», спутницей артиста оказалась его директор, 34-летняя Анастасия Сайфулина. Они сотрудничают с августа 2018 года, и именно Сайфулина летом прошлого года развеивала слухи о предстоящей свадьбе актера.

- У него просто нет возможности внести в свой плотный рабочий график такую строку, как «организация свадьбы», - заявила тогда директор Бурунова. - Одновременно артист занят в пяти проектах: «Содержанки-2», «Мылодрама-2», полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки», новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки» и «Последний богатырь-3».

Однако, рабочие отношения вовсе не означают отсутствия личной симпатии, и в шоу-бизнесе служебные романы, плавно перетекающие в семейную жизнь, не редкость. Последний нашумевший пример — брак 74-летнего юмориста Евгения Петросяна с 30-летней Татьяной Брухуновой, которая несколько была личной помощницей артиста.

Сергей Бурунов пришёл на кинопремьеру с красавицей-брюнеткой.Елена ПЕТРОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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