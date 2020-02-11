TikTok при поддержке РОЦИТ запускает кампанию, направленную на повышение знаний о безопасности в интернете

TikTok, ведущая платформа для создания коротких видеороликов, запускает кампанию, направленную на повышение осведомленности о правилах интернет-безопасности среди российских пользователей, при поддержке РОЦИТ - Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». Платформа руководствуется задачей обучить основам безопасности как пользователей платформы, так и более широкую аудиторию, и тем самым способствовать ее цифровому благополучию.

8 февраля TikTok и РОЦИТ запустили специальный аккаунт «Безопасный TikTok» @rusafety, цель которого - напомнить пользователям платформы о базовых правилах безопасности и дать им советы в понятном развлекательном формате. В аккаунте популярные блогеры TikTok, одним из которых стала Катя Адушкина, с помощью коротких видео расскажут о том, как настроить приложение, чтобы обеспечить себе позитивный опыт его использования - как установить настройки конфиденциальности, как сообщить о несоответствующем контенте или поведении пользователя и т.д. В этом же аккаунте РОЦИТ объяснит пользователям, как обеспечить свою безопасность в интернет-пространстве в разных ситуациях: сохранить конфиденциальность персональных данных, уберечься от мошеннических действий и обезопасить себя от других потенциальных угроз.

Всемирный день безопасного Интернета.

В преддверии Всемирного дня безопасного Интернета TikTоk запустил хэштег-челлендж #безопасностьвсети, призывающий пользователей в буквальном смысле показать, как они борются с разными онлайн-угрозами, используя специальный стикер. Видео челленджа уже набрали более 600 тысяч просмотров.

Также TikTok запустил среди пользователей онлайн-тестирование, которое можно будет пройти в течение недели. Цель теста - определить уровень знаний пользователей по ряду тем, включая конфиденциальность аккаунта, информированность о фишинге и возможности настроек безопасности в TikTok, и восполнить потенциальные пробелы. Платформа также поддержит всероссийскую образовательную акцию «Цифровой диктант», которую в этом году второй раз организует РОЦИТ - пользователям, прошедшим тестирование в TikTok, будет предложено проверить свои знания в области цифровой грамотности на сайте цифровойдиктант.рф.

«Обеспечение безопасной и позитивной среды для пользователей - приоритет TikTok. Одно из важных направлений – это обучение пользователей базовым правилам безопасности. В приложении мы даем своим пользователям советы в развлекательном и вовлекающем формате коротких видеороликов, которые, надеемся, окажутся полезными нашим пользователям. Партнерство с РОЦИТ дает нам еще больше возможностей для образовательных инициатив, и мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», - отметила Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.

«РОЦИТ давно говорит о важности кибербезопасности и цифровой грамотности пользователей Рунета. Сотрудничество с TikTok открывает новые горизонты и позволяет охватить самую активную и в то же время самую незащищенную категорию граждан - пользователей социальных сетей. Мы хотим показать, что забота о безопасности в сети — это не только полезно, но и модно», - прокомментировал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

О TikTok:

TikTok – это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.

Кстати, подписывайтесь на канал КП в ТикТок!