2020-02-11T18:21:53+03:00
Умные вещи

TikTok при поддержке РОЦИТ запускает кампанию, направленную на повышение знаний о безопасности в интернете

Пользователей призывают показать, как они борются с разными онлайн-угрозами
Поделиться:
Пользователей призывают показать, как они борются с разными онлайн-угрозамиПользователей призывают показать, как они борются с разными онлайн-угрозами
Изменить размер текста:

TikTok, ведущая платформа для создания коротких видеороликов, запускает кампанию, направленную на повышение осведомленности о правилах интернет-безопасности среди российских пользователей, при поддержке РОЦИТ - Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». Платформа руководствуется задачей обучить основам безопасности как пользователей платформы, так и более широкую аудиторию, и тем самым способствовать ее цифровому благополучию.

8 февраля TikTok и РОЦИТ запустили специальный аккаунт «Безопасный TikTok» @rusafety, цель которого - напомнить пользователям платформы о базовых правилах безопасности и дать им советы в понятном развлекательном формате. В аккаунте популярные блогеры TikTok, одним из которых стала Катя Адушкина, с помощью коротких видео расскажут о том, как настроить приложение, чтобы обеспечить себе позитивный опыт его использования - как установить настройки конфиденциальности, как сообщить о несоответствующем контенте или поведении пользователя и т.д. В этом же аккаунте РОЦИТ объяснит пользователям, как обеспечить свою безопасность в интернет-пространстве в разных ситуациях: сохранить конфиденциальность персональных данных, уберечься от мошеннических действий и обезопасить себя от других потенциальных угроз.

Всемирный день безопасного Интернета.

В преддверии Всемирного дня безопасного Интернета TikTоk запустил хэштег-челлендж #безопасностьвсети, призывающий пользователей в буквальном смысле показать, как они борются с разными онлайн-угрозами, используя специальный стикер. Видео челленджа уже набрали более 600 тысяч просмотров.

Также TikTok запустил среди пользователей онлайн-тестирование, которое можно будет пройти в течение недели. Цель теста - определить уровень знаний пользователей по ряду тем, включая конфиденциальность аккаунта, информированность о фишинге и возможности настроек безопасности в TikTok, и восполнить потенциальные пробелы. Платформа также поддержит всероссийскую образовательную акцию «Цифровой диктант», которую в этом году второй раз организует РОЦИТ - пользователям, прошедшим тестирование в TikTok, будет предложено проверить свои знания в области цифровой грамотности на сайте цифровойдиктант.рф.

«Обеспечение безопасной и позитивной среды для пользователей - приоритет TikTok. Одно из важных направлений – это обучение пользователей базовым правилам безопасности. В приложении мы даем своим пользователям советы в развлекательном и вовлекающем формате коротких видеороликов, которые, надеемся, окажутся полезными нашим пользователям. Партнерство с РОЦИТ дает нам еще больше возможностей для образовательных инициатив, и мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», - отметила Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.

«РОЦИТ давно говорит о важности кибербезопасности и цифровой грамотности пользователей Рунета. Сотрудничество с TikTok открывает новые горизонты и позволяет охватить самую активную и в то же время самую незащищенную категорию граждан - пользователей социальных сетей. Мы хотим показать, что забота о безопасности в сети — это не только полезно, но и модно», - прокомментировал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

О TikTok:

TikTok – это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.

Кстати, подписывайтесь на канал КП в ТикТок!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
iOS 14: главные изменения в системе Apple
Дату релиза iOS 14 еще сложно предсказать, учитывая большое обновление операционной системы iPhone iOS 13, которая была выпущена не так давно с множеством долгожданных функций (например, темный режим). Но все равно очень любопытно какие функции предложит
Новости 24
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название
ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев
В Госдуме заявили о том, что распад Договора РСМД показал слабость НАТО
Жителя Луганской области задержали при попытке вывезти часть вертолёта в Россию
"Продолжение последует": Эрдоган пообещал отомстить Сирии за нападение на турецких военных
Эксперт рассказал, какие выгоды получила Россия от санкций США
"Польша для поляков!": пятерых парней избили за русскую речь
В Беларуси планируют создать аналог Euronews
"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ
Госдума установит для солдат-срочников оклад в размере 2 тысяч рублей
Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка
В Турции анонсировали телефонный разговор Эрдогана и Путина
Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе
В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных
В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил
Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео
Лукашенко призвал белорусскую прессу не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США