Опрос КП: как выступят российские спортсмены на чемпионате мира по биатлону 2020

12 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.

Этот сезон наши стреляющие лыжники начинали неплохо. Но последние этапы Кубка мира оказались провальными. Российские биатлонисты установили антирекорд - в 26 гонках не завоевали ни одной награды. Но, может быть, удастся сделать прорыв на чемпионате мира?

Напомним, что на прошлогоднем ЧМ в Эстерсунде наши спортсмены выиграли три медали — две серебряные (Логинов в спринте, Юрлова в масс-старте) и бронзовую (мужская эстафета). В результате это дало 7-е общекомандное место.