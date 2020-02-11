2020-02-11T18:56:31+03:00
Спорт

Опрос КП: как выступят российские спортсмены на чемпионате мира по биатлону 2020

В прошлом году они выиграли три медали - бронзовую и две серебряные
Сергей КИРИЛЛОВ
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12 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.12 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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12 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.

Этот сезон наши стреляющие лыжники начинали неплохо. Но последние этапы Кубка мира оказались провальными. Российские биатлонисты установили антирекорд - в 26 гонках не завоевали ни одной награды. Но, может быть, удастся сделать прорыв на чемпионате мира?

Напомним, что на прошлогоднем ЧМ в Эстерсунде наши спортсмены выиграли три медали — две серебряные (Логинов в спринте, Юрлова в масс-старте) и бронзовую (мужская эстафета). В результате это дало 7-е общекомандное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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