Анекдоты: Путь к сердцу мужчины лежит через «просто оставьте его в покое»

Папа мыл посуду, и его засосало в сливное отверстие, всплыл у соседки в ванне, когда она мылась. По крайней мере он так рассказал маме.

* * *

Прямой эфир высвечивает под острым углом проблемы тупых людей.

* * *

- Вирус, вирус, запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку. С Олежки на Якова. С Якова на всякого. Произнеси это три раза и будешь в безопасности.

- А вы точно наш новый министр здравоохранения?

* * *

Вовочка приходит к отцу:

- Папа, я опять в школе стекло разбил.

- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!

* * *

Невероятно, но факт.

Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90%, слава богу, еще в здравом уме и просто прислушиваются к их советам.

* * *

Медицинский лайфхак: чтобы больные быстрее выписывались и шли работать, в каждую палату подселяют общительного деда.

* * *

В Иерусалиме:

- Хаим, сегодня Рождество, пойдем выпьем!

- Сёма, но это же не наш праздник.

- Хаим, я не понимаю, почему бы одному еврею не выпить с другим евреем за день рождения третьего еврея?!

* * *

Один депутат спрашивает другого:

- И чего нас все так ненавидят?

- И я этого не понимаю, мы же вообще ничего не делаем…

* * *

Секс по телефону:

- Я сейчас снимаю один носок... теперь второй... сейчас третий...

- Ты что, из Чернобыля?!

- Нет, я из Верхоянска. Холодно у нас очень!..

* * *

- Ненавижу понедельник!

- Так сегодня уже четверг.

- Ненависть не утихает.