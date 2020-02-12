Анекдоты: Путь к сердцу мужчины лежит через «просто оставьте его в покое»
Папа мыл посуду, и его засосало в сливное отверстие, всплыл у соседки в ванне, когда она мылась. По крайней мере он так рассказал маме.
* * *
Прямой эфир высвечивает под острым углом проблемы тупых людей.
* * *
- Вирус, вирус, запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку. С Олежки на Якова. С Якова на всякого. Произнеси это три раза и будешь в безопасности.
- А вы точно наш новый министр здравоохранения?
* * *
Вовочка приходит к отцу:
- Папа, я опять в школе стекло разбил.
- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!
* * *
Невероятно, но факт.
Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90%, слава богу, еще в здравом уме и просто прислушиваются к их советам.
* * *
Медицинский лайфхак: чтобы больные быстрее выписывались и шли работать, в каждую палату подселяют общительного деда.
* * *
В Иерусалиме:
- Хаим, сегодня Рождество, пойдем выпьем!
- Сёма, но это же не наш праздник.
- Хаим, я не понимаю, почему бы одному еврею не выпить с другим евреем за день рождения третьего еврея?!
* * *
Один депутат спрашивает другого:
- И чего нас все так ненавидят?
- И я этого не понимаю, мы же вообще ничего не делаем…
* * *
Секс по телефону:
- Я сейчас снимаю один носок... теперь второй... сейчас третий...
- Ты что, из Чернобыля?!
- Нет, я из Верхоянска. Холодно у нас очень!..
* * *
- Ненавижу понедельник!
- Так сегодня уже четверг.
- Ненависть не утихает.
ИСТОЧНИК KP.RU