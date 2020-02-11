Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес: Жутких прогнозов пока нет. Но все надо постараться предусмотреть

- Александр Николаевич, я - буквально на минутку к вам. Вот все говорят про коронавирус. Говорят, что бизнес очень много по причине этой заразы потеряет. Вы общаетесь с коллегами. Что - у них? И у вас какие предчувствия? Насколько все это страшно для предпринимателей?

- Я не главный санитарный врач и не министр здравоохранения, чтобы говорить о коронавирусе.

- Мы же - не с медицинской точки зрения...

- Чтобы сравнивать коронавирус с другими инфекциями, типа Эболы, атипичной пневмонии, птичьего гриппа...

- Да - да, вот!

- Грипп - точно какой-то дьявольский механизм - в своё время «запустил» азиатский экономический кризис, как известно. Поэтому, и сейчас - все зависит от того, насколько быстро удастся найти вакцину, локализовать коронавирус, в том числе - и методами карантина.

Здесь, безусловно, основная нагрузка - на тех, кто блокирует «заражённые очаги». Тем не менее, коронавирус расползается. И многое зависит от того, как будет соблюдаться этот жесткий период с карантинами, с вынужденной остановкой предприятий.

- А они останавливаются...

- Конечно. Карантин же включает в себя (закрытие) опасных - (с точки зрения заражения коронавирусом. - А.Г.) регионов, где очень много заводов, производящих комплектующие для электронной, для автомобильной промышленности и так далее.

Запасов комплектующих и автозапчастей, по оценкам специалистов, - больше, чем на два-три месяца не хватит. Стало быть, надо иметь в виду, что и многие логистические схемы - по доставке этих комплектующих из Китая, будь то море или железная дорога... - не работают. В этой связи, последствия могут быть не очень приятные. Они - эти последствия - уже и сказываются.

- Каким же образом?

- В частности, экспорт сырьевых ресурсов из России в Китай сокращается - в связи с той же остановкой предприятий. Когда начнут вставать европейские и американские заводы из-за дефицита китайских комплектующих и запчастей, - это тоже повлияет на сокращение спроса, в том числе, на энергетические ресурсы и так далее.

- Как же быть?

- Все надо постараться предусмотреть… Самые-самые плохие варианты. И - как можно быстрее выработать вакцину и, что называется, победить этот коронавирус. Чтобы он не был спусковым крючком производственного спада, в том числе, и для мировой торговли.

- А что, это так страшно?

- Плохо то, что только-только мировая экономика и торговля стали подниматься - благодаря заключению сделки между США и Китаем... И вот - эффект от нее был перечеркнут коронавирусом.

- Это может стать причиной такого - глобального кризиса?

- Да, может. И - причём - кризиса затяжного.

- А наши бизнесмены что говорят?

- Во-первых, безусловно, они хотят того же самого, - чтобы побыстрее вся эта история кончилась.

Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес 00:00 00:00

- А прогнозы?

- Пока - жутких, апокалипсических прогнозов никто не делает. Но какие-то варианты экономической стратегии выстраиваются - и самими компаниями, и на государственном уровне.

- Например?

- Здесь несколько направлений. Как, условно говоря, распорядиться дополнительными нефтегазовыми доходами... Может быть, лучше эти средства попридержать. Такого рода решения, на мой взгляд, - должны реализовывать, все же, больше - на федеральном уровне. За остановкой предприятий могут последовать дополнительные отпуска работникам, что потребует и дополнительных ресурсов. А если это бюджетная сфера, то и - бюджетных ресурсов.

- А возможные потери можете назвать - в долларах или в рублях?

- Александр, вы же - в самом начале нашей беседы - сказали, что вам нужна буквально одна минутка...

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