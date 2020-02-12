Кто-то пытается с нами связаться каждые 16 дней?

Астрономы обнаружили таинственный радиосигнал, который повторяется каждые 16 дней по очень хитрой схеме. А именно: сначала он повторяется каждый час. Иногда ритм сбивается, и в час приходят два сигнала. Так продолжается четыре дня. Потом он умолкает на 12 дней, и все заново. В целом весь цикл длится 16,35 дней. Напоминает морзянку! Плохая новость: нам сигналят с расстояния в полмиллиарда световых лет, и таинственный «оператор» вряд ли еще существует. Ведь вся история человечества – намного меньше, чем 500 миллионов лет. Что же это такое на самом деле? Речь идет о так называемых быстрых радиовсплесках. Они очень короткие (миллисекунды) и излучаются в широком диапазоне частот, от 400 мегагерц и выше. Примерно на этих же частотах вы ловите цифровое ТВ, но не надейтесь поймать такие всплески с помощью телевизионной антенны. Они очень слабы. Если посадить человека на Луну и заставить его позвонить на Землю по сотовому телефону (допустим, там есть вышки и все, что надо), сигнал такого телефона будет в тысячу раз больше, чем от таинственного всплеска. Впервые быстрые радиовсплески обнаружили в 2007 году, просматривая архивные записи. Тогда казалось, что такие сигналы очень редкие и штучные. Решили, что так взрываются сверхновые звезды, или что-то происходит с черными дырами – в общем, какое-то редчайшее и экстраординарное событие. Но потом их стали специально искать, и оказалось, что их довольно много. Некоторые сигналы приходили по несколько раз из одного места на небе. Но никакой периодичности не показывали, просто повторялись время от времени. А тут – закономерность, да еще какая изощренная. Инопланетяне? Не будем торопиться, посмотрим сначала, что мы о таких всплесках знаем. Считается, что они приходят очень издалека, из других галактик. В 2015 году все эти импульсы вдруг поставили под сомнение. Кто-то заметил, что они якобы тяготеют к вполне земным явлениям, например, появляются чаще всего на последних секундах часа. Стали искать, и обнаружили, что на одном радиотелескопе в Австралии преспокойно готовили еду в микроволновке, пока телескоп работал. Она и давала помеху. Австралийцев наругали, а курьезный сигнал назвали «перитоном» (мифическое существо, смесь оленя и динозавра). Но вроде бы на других обсерваториях с дисциплиной все в порядке, и пока ученые думают, что быстрые сигналы имеют внеземную природу, хотя сомневающиеся остались. Это какие-то помехи, говорят они. А как все-таки поняли, что сигналы приходят из других галактик? Они распределяются по небу равномерно. Есть неписаное правило: если что-либо связано с нашей Галактикой, оно будет тяготеть к Млечному пути, к плоскости нашей галактики. Если не связано – будет равномерно разбросано по небу. Например: красивые туманности хорошо наблюдать осенью и зимой, когда во всей красе виден Млечный путь. Ведь они – в нашей Галактике. А весной небо пустое, и звезд-то мало. Зато на этой пустоте отлично видны другие галактики. Аргумент вроде бы сильный, но на самом деле косвенный. Еще заметили, что сигналы затухают по частоте так, как будто долго шли через космическую плазму, значит, идут издалека. А еще по характеру сигнала понятно: исходят из областей с сильным магнитным полем (недра микроволновки, кстати, подходят). Так или иначе, астрономы, когда слышат сигнал, смотрят на звездную карту, видят рядом подходящую галактику, и говорят – «оттуда». Пока вот так! Раз они решили, что сигналы приходят из далека, придется заключить, что сигналы очень сильные. Так долго летели, и все-таки заметны. А именно: типичный всплеск – это энергия Солнца за несколько десятков, а то и сотен лет. Взять эту колоссальную энергию, и пульнуть ее всю за миллисекунду. Да еще и «морзянку» посылать, сжигая столько энергии на каждый импульс. Под силу только могущественной цивилизации, которая возьмет какое-нибудь Солнце, и просто на завтрак съест. Но на самом деле инопланетяне тут, скорее всего, ни причем. Почему мы вообще решили, что инопланетяне в деле? А как же, раз сигнал периодический, значит, разумный! На самом деле все как раз наоборот. Все космическое обладает четкими циклами. А все земное, разумное – переменное и неустойчивое. Это хорошо понимали древние философы. Они могли точно сказать, что такая-то звезда через тысячу лет окажется в таком-то месте. А где окажется человек через час, кто знает? Поэтому появилось выражение «подлунный мир»: все, что выше Луны, ритмичное и точное, а под ней – хаос. Возьмите для примера наши теле- и радиопередатчики. Несмотря на то, что они передают сигнал в основном вдоль поверхности Земли, все-таки заметная часть убегает в космос. И летит себе, летит. Эре радио около ста лет. Это значит, что нас слышно на расстоянии уже около ста световых лет. Выйдите ночью на природу, почти все звезды, которые вы видите глазом, могут смотреть наше старое ТВ и слушать старые радиопередачи. И что они услышат? Повторяющиеся сигналы, что-то осмысленное? Как бы не так, шум! Станции открываются и закрываются, а все вместе сливается и дает гул. И только если ты догадаешься, как декодировать телесигнал, ты увидишь картинку. А как ты догадаешься, почем ты знаешь, что наши телевизоры имеют именно такой размер экрана и частоту развертки? Чтобы разобраться, им придется завладеть нашим телевизором и раскурочить его! Взять историю, которая случилась еще в 1960-е годы. Тогда ученые обнаружили периодические сигналы, которые выдерживались с поразительной точностью. Сразу подумали про инопланетян, но сразу оказалось, что нет. Виноваты нейтронные звезды. У них на поверхности есть горячее пятно, оно, как прожектор, посылает сигнал прямо вперед. Звезда вращается, прожектор светит туда-сюда и периодически «освещает» Землю. Теперь такие объекты называют «пульсарами», и никто не думает, что за ними стоит внеземной разум. Так и тут наверняка окажется. Скажем, есть черная дыра. Она окружена громадным количеством вещества, которое движется вокруг нее по орбите и периодически засасывается, давая всплеск. Период обращения этого неизвестного вещества вокруг черной дыры – как раз 16 дней. Модель грубая, ученые придумают что-нибудь получше, но в целом как-то так. И к тому же никто не может гарантировать, что быстрые всплески все-таки происходят где-то на нашей Земле, и мы только думаем, что они невероятно мощные. История с австралийской микроволновкой поневоле заставляет нас быть скептиками.