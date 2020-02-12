2020-02-12T17:44:52+03:00
Наука

Медики выявили болезнь, которая досталась людям от динозавров

В костях доисторического ящера обнаружены признаки гистиоцитоза — недуга, который существует до сих пор
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Гадрозавр, который болел человеческой болезнью.Гадрозавр, который болел человеческой болезнью.
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Гистиоцитоз клеток Лангерганса, она же болезнь Хэнда-Шюллера-Крисчена — такой диагноз поставили гадрозавру — крупному травоядному динозавру из семейства утконосых, жившему примерно 70 миллионов лет назад. Недуг выявили ученые, которыми руководила профессор Хила Мэй (Hila May) из Тель-Авивского университета в Израиле (Tel Aviv University in Israel). О чем сообщил портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в научном издании Scientific Reports.

Места расположения костей, пораженных гранулемами.

Места расположения костей, пораженных гранулемами.

Объектами исследований стали кости динозавра, хранившиеся в Канаде — в Королевском палеонтологическом музее (Royal Museum of Paleontology). Их обнаружили в 1950 году в канадской провинции Альберта. На костях позвонков ученые и увидели признаки заболевания - характерные полости. В нашем современном мире подобные углубления — гранулемы, как их называют, образуют доброкачественные опухоли, которые появляются как раз в результате того самого гистиоцитоза. По какой-то загадочной причине недуг поражает главным образом детей от 2 до 10 лет.

Самое удивительное: ученые уверяют, что и болезненный гадрозавр тоже был весьма молод.

"Больные" позвонки динозавра.

"Больные" позвонки динозавра.

- Современные и доисторические гранулемы поразительно похожи, несмотря на то, что от них страдали представители разных видов с интервалом в несколько десятков миллионов лет, - удивляется профессор Мэй, слова которой приводит Тель-Авивский университет в своем сообщении.

Человеческие гранулемы.

Человеческие гранулемы.

Палеомедицинские исследования относятся к новой области - эволюционной медицине. Углубляясь в нее, палеонтологи и медики намерены проследить за эволюцией тех или иных заболеваний и понять, почему некоторые столь живучи. Возможно, динозавры — первые пострадавшие - помогут разобраться в причинах загадочного пока гистиоцитоза клеток Лангерганса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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